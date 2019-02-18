Avrupalı sürücülerin yeni bir araç satın alırken kafalarında güvenlik ile ilgili bir soru işaret bulunmaması için hemen her popüler otomobile güvenlik testi uygulayan Euro NCAP, 2019 yılının en güvenli araçlarını açıkladı.

European New Car Assessment Programme ya da daha çok bilinen ismi ile Euro NCAP, sürücülerin ve yolcuların güvenlik konusundaki endişelerini gidermek amacı ile piyasa yeni çıkan popüler otomobillere güvenlik testleri uygulamaktadır. Taşımacılık Araştırma Laboratuvarı ve Birleşik Krallıklar Taşımacılık Departmanı tarafından oluşturulan kurum, 2019 yılının en güvenli araçlarını açıkladı.

Mercedes-Benz A-Class

Fren asistanı, şerit değiştirme asistanı ve sürücü yorgunluğu takip sistemi gibi ekstra güvenlik önlemleri sayesinde %96 güvenlik sağlayan Mercedes-Benz A-Class, yılın en güvenli aracı olarak kayıtlara geçti.

Audi A6

Alman otomobil devi Audi’nin A6 modeli, büyük aile otomobili kategorisi içinde en iyi puanı almayı başararak yetişkinler ve çocuklar için en güvenli büyük aile otomobili unvanını ele geçirdi. Listenin geri kalanı ise şu şekilde;

Ford Focus

Mazda 6

Nissan Leaf

Volvo V60