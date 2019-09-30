Eyfel Kulesi'nin Gece Fotoğraflarını Paylaşmak Neden Yasak?

Dünyanın en popüler turistik merkezlerinden olan Eyfel Kulesi'nin gece karanlığında çekilmiş fotoğrafını paylaşmanın resmi olarak yasak olduğu, Eyfel Kulesi'nin işletme sahibi şirket tarafından doğrulandı. Bu tarz fotoğrafların paylaşılması halinde çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor.

Yıllık olarak 6 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, dünyanın en etkileyici alanlarından bir tanesi. 300 metre uzunluğundaki bu yapı, 1889 yılından beri hem Fransızlara hem de diğer ülkelerden gelen turistlere kapılarını açıyor. Ancak dünyanın en çok bilinen yerlerinden bir tanesi olan Eyfel Kulesi'nin gece karanlığında fotoğrafını çekip herhangi bir yerde paylaşmanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?

"Ben az önce ne okudum?" diye soruyor olabilirsiniz, haklısınız ancak durum maalesef bu. Başka bir deyişle durumu tekrardan izah etmek gerekirse, hava karardığı zaman Eyfel Kulesi'nin fotoğrafını çekerek internet üzerinden paylaşmak, yasalar gereğince yasaktır. Çünkü Eyfel Kulesi bir sanat eseri olarak kabul edilir ve telif hakkı vardır. Ancak bu yasağın altında yatan neden Fransız hükümetinden kaynaklı değildir. Eyfel Kulesi'ni gece gösteren belki de milyonlarca fotoğraf var. Evet, bu konuda hem fikiriz ancak bu durum aslında tamamen yasadışıdır.

"Peki Hak sahibi kim? Fransız hükümeti mi?" diyebilirsiniz. Bu sorunun cevabı hayır. Eyfel Kulesi'nin hak sahibi Fransız hükümeti değildir. Şöyle ki; Eyfel Kulesi'nin sadece yapısı kamusal alandır. Ancak Eyfel Kulesi'nin ışıklandırması kamusal alan değildir ve ışıklandırmanın bir hak sahibi vardır.

Eyfel Kulesi'nin ışıklandırma işlemleri 1985 yılında Pierre Bideau isimli bir kişi tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla Eyfel Kulesi'nin gece görünümüne baktığınızda karşınıza çıkan görüntü, aslında Bideau'nun kendisine aittir. Çünkü telif hakkıyla korunmaktadır. Üstelik Eyfel Kulesi'nin işletmeci şirketi "Société d'exploitation De La Tour Eiffel", bu durumu net bir şekilde doğrulamıştır. Dolayısıyla Eyfel Kulesi'nin gece çekimleri, şirket tarafından izne ve bedelinin ödenmesine tabidir.

Kişisel kullanım amacıyla Eyfel Kulesi'nin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarınızda paylaşmış olabilirsiniz. Bu durumda çok büyük bir ihtimalle telif hakkıyla ilgili bir sorun yaşamazsınız ancak fotoğrafınızın silinebilmesi söz konusu olabilmektedir. Fotoğrafı finansal fayda sağlamak amacıyla paylaşmanız durumunda ise büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla Eyfel Kulesi'nin gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken iki kez düşünmek, sizin için daha faydalı olacaktır.