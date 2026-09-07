BMW’nin Eylül 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, X1, X2, Yeni X3, X5, X6, X7, Z4, M Serisi ile elektrikli i4, i5, i7, iX1 ve iX modelleri yer alıyor.

BMW’nin Eylül 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, X1, X2, Yeni X3, X5, X6, X7, Z4, M Serisi ile elektrikli i4, i5, i7, iX1 ve iX modelleri yer alıyor. En erişilebilir seçenek BMW 120 Sport Line olurken, X6 M Competition 26.503.300 TL’lik fiyatıyla listenin üst basamağında bulunuyor.

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BMW, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın tamamen elektrikli i ailesinin yanında mild-hybrid benzinli, dizel ve performans odaklı M modelleri de yer alıyor.

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BMW fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 4.412.300 TL - BMW iX1 4.486.000 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.329.700 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.514.200 TL - BMW iX2 4.699.900 TL - BMW X1 5.579.000 TL - BMW i4 5.430.800 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.821.300 TL - BMW X2 5.797.800 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 7.193.800 TL - Yeni BMW iX3 6.819.500 TL - BMW X3 7.303.900 TL - BMW 4 Serisi Coupé 7.193.800 TL - BMW i5 7.842.600 TL - BMW 5 Serisi Sedan 9.290.400 TL - Yeni BMW iX 10.783.400 TL - BMW i7 Sedan 14.188.000 TL - BMW X5 19.255.800 TL - BMW X6 19.298.400 TL - BMW X7 24.979.100 TL - BMW M Modelleri 8.684.800 TL -

BMW 1 Serisi fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line Otomatik 4.037.800 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.283.100 TL -

BMW 1 Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modeli olarak şehir içi kullanım ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanıyor. Ağustos 2026 listesinde mild hybrid benzinli motorla sunulan model, Sport Line ve M Sport tasarım paketleriyle iki farklı fiyat seviyesine sahip.

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BMW 2 Serisi Gran Coupé fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line Otomatik 4.329.700 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.616.600 TL -

BMW 2 Serisi Gran Coupé, kompakt ölçülerle coupe tasarım çizgisini bir araya getiren modellerden biri. Temmuz listesinde 220 Gran Coupé versiyonuyla yer alan model, Sport Line ve M Sport tasarım paketleriyle daha sportif görünümlü kompakt sedan alternatifi arayanlara hitap ediyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Luxury Line Otomatik 4.514.200 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.755.100 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin Luxury Line Otomatik 5.187.100 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.537.500 TL -

BMW 2 Serisi Active Tourer, daha geniş iç hacim ve pratik kullanım beklentisi olan kullanıcılara yönelik bir seçenek olarak listede yer alıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçeneklerinin birlikte sunulması, modeli aile kullanımı ve şehir içi esneklik açısından farklılaştırıyor.

BMW 3 Serisi Sedan fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin Sport Line Otomatik 5.821.300 TL - 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 6.307.600 TL -

BMW 3 Serisi Sedan, markanın sedan ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde 320i Sedan versiyonuyla yer alan model, benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla günlük kullanım ile premium sedan beklentisini birleştiriyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 7.193.800 TL - 1.597 cc Benzin Edition M Sport Otomatik 8.034.100 TL -

BMW 4 Serisi Gran Coupé, sportif tavan çizgisiyle sedan kullanışlılığını bir araya getiren modellerden biri. Ağustos listesinde 420i Gran Coupé versiyonuyla görünen araç, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle daha dinamik tasarım beklentisi olan kullanıcılara sesleniyor.

BMW i4 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg Sport Line Otomatik 5.630.700 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 6.230.400 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport Otomatik 6.861.100 TL -

BMW i4, markanın tamamen elektrikli sedan-coupe çizgisindeki modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. eDrive40 versiyonuyla sunulan model, Sport Line, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle elektrikli sürüşü daha sportif bir tasarım anlayışıyla birleştiriyor.

BMW 5 Serisi Sedan fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 9.290.400 TL - 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin Edition M Sport Otomatik 9.443.400 TL - 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 11.594.400 TL - 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel Edition M Sport Otomatik 12.761.200 TL -

BMW 5 Serisi Sedan, markanın üst-orta sınıftaki sedan temsilcisi olarak hem benzinli hem dizel mild hybrid motorlarla listede yer alıyor. 520i Sedan ve 520d xDrive Sedan versiyonları, konfor, uzun yol kullanımı ve premium sedan beklentisini aynı gövdede topluyor.