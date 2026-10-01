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Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler

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Her ay olduğu gibi eylülde de dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın dokuzuncu ayı eylül de bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki eylül ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?

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Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Eylül 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Zirvede Netflix’in yerli dizisi Mezarlık yer alıyor. Onu TOD’daki Alıkara takip ediyor. Üçüncü sırada ise efsane dizi Game of Thrones bulunuyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen diziler

  • Mezarlık - Netflix
  • Alıkara - TOD
  • Game of Thrones - HBO Max & TV+
  • Off Campus - Prime Video
  • Reacher - Prime Video
  • From - TV+
  • Prens - HBO Max & TV+
  • Seni Tanıyorum - Netflix
  • The Last of Us - HBO Max & TV+
  • MobLand - TOD & Netflix
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