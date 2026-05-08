Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Dünyanın En Büyük Akıllı Ev Ürünleri Şirketlerinden EZVIZ, Türkiye'ye Geliyor!

Dünyanın önde gelen akıllı ev ürünleri şirketlerinden olan EZVIZ, Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Bu kapsamda ürünlerin satış ve dağıtımı için Sanal İletişim ile iş birliğine gidildi.

Dünyanın En Büyük Akıllı Ev Ürünleri Şirketlerinden EZVIZ, Türkiye'ye Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı ev teknolojileri dünya çapında iyice yaygınlaşırken ülkemizde de bu konuda hamleler görüyorduk. Şimdi ise Türkiye’deki kullanıcılar için önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın önde gelen akıllı ev kamerası markalarından biri olan EZVIZ’in ülkemize giriş yapacağı resmen duyuruldu.

EZVIZ’in, Türkiye’nin hızla büyüyen akıllı ev teknolojileri pazarındaki varlığını güçlendirecek yeni bir yapılanmaya gideceği açıklandı. Bu kapsamda şirket, Türkiye’nin önde gelen tüketici elektroniği distribütörlerinden biri olan Sanal İletişim ile yeni bir iş birliği kurduğunu duyurdu.

İçerikten Görseller

Dünyanın En Büyük Akıllı Ev Ürünleri Şirketlerinden EZVIZ, Türkiye'ye Geliyor!
40376
40380
40382

EZVIZ ürünleri Türkiye’de satılacak

40376

Bu iş birliği kapsamında Sanal İletişim, EZVIZ’in Türkiye’deki tüketici ürünlerinin satış ve dağıtım operasyonlarını yönetecek; markanın hem online hem de perakende kanallarındaki varlığını güçlendirecek. İş birliği ilk etapta EZVIZ’in akıllı güvenlik kameraları ve akıllı giriş çözümleri gibi ana ürün kategorilerine odaklanacak.

40380

Artan akıllı ev ve yaşam teknolojileri talebi doğrultusunda Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak konumlandıran EZVIZ, Sanal İletişim ile birlikte ürün portföyünü ve satış ağını genişletmeyi hedefliyor. EZVIZ’in ürünleriyle birlikte Türkiye genelinde daha fazla tüketici, güvenilir ve kullanıcı dostu akıllı ev teknolojilerine erişim sağlayabilecek.

40382

EZVIZ’in, 2025’te toplam global sevkiyat bazında dünyanın 1 numaralı akıllı ev kamerası markası olduğunu belirtelim. Firma, güvenlik kameralarından akıllı giriş çözümlerine, ev otomasyon ürünlerinden oluşan geniş bir akıllı ev ekosistemi sunuyor. Cihazlar, Google Home ve Amazon Alexa gibi popüler akıllı ev platformlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Yeni Televizyon Arayanlar Kaçırmasın! BİM, Uygun Fiyata 65 İnç QLED TCL TV Satacak!

Yeni Televizyon Arayanlar Kaçırmasın! BİM, Uygun Fiyata 65 İnç QLED TCL TV Satacak!

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

“Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

“Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

ROBOTİK KOLUYLA DİP KÖŞE TEMİZLEYEN ROBOT SÜPÜRGE: Homend Alex 50 Pro İnceleme

ROBOTİK KOLUYLA DİP KÖŞE TEMİZLEYEN ROBOT SÜPÜRGE: Homend Alex 50 Pro İnceleme

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com