Dünyanın En Büyük Akıllı Ev Ürünleri Şirketlerinden EZVIZ, Türkiye'ye Geliyor!

Dünyanın önde gelen akıllı ev ürünleri şirketlerinden olan EZVIZ, Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Bu kapsamda ürünlerin satış ve dağıtımı için Sanal İletişim ile iş birliğine gidildi.

Akıllı ev teknolojileri dünya çapında iyice yaygınlaşırken ülkemizde de bu konuda hamleler görüyorduk. Şimdi ise Türkiye’deki kullanıcılar için önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın önde gelen akıllı ev kamerası markalarından biri olan EZVIZ’in ülkemize giriş yapacağı resmen duyuruldu.

EZVIZ’in, Türkiye’nin hızla büyüyen akıllı ev teknolojileri pazarındaki varlığını güçlendirecek yeni bir yapılanmaya gideceği açıklandı. Bu kapsamda şirket, Türkiye’nin önde gelen tüketici elektroniği distribütörlerinden biri olan Sanal İletişim ile yeni bir iş birliği kurduğunu duyurdu.

EZVIZ ürünleri Türkiye’de satılacak

Bu iş birliği kapsamında Sanal İletişim, EZVIZ’in Türkiye’deki tüketici ürünlerinin satış ve dağıtım operasyonlarını yönetecek; markanın hem online hem de perakende kanallarındaki varlığını güçlendirecek. İş birliği ilk etapta EZVIZ’in akıllı güvenlik kameraları ve akıllı giriş çözümleri gibi ana ürün kategorilerine odaklanacak.

Artan akıllı ev ve yaşam teknolojileri talebi doğrultusunda Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak konumlandıran EZVIZ, Sanal İletişim ile birlikte ürün portföyünü ve satış ağını genişletmeyi hedefliyor. EZVIZ’in ürünleriyle birlikte Türkiye genelinde daha fazla tüketici, güvenilir ve kullanıcı dostu akıllı ev teknolojilerine erişim sağlayabilecek.

EZVIZ’in, 2025’te toplam global sevkiyat bazında dünyanın 1 numaralı akıllı ev kamerası markası olduğunu belirtelim. Firma, güvenlik kameralarından akıllı giriş çözümlerine, ev otomasyon ürünlerinden oluşan geniş bir akıllı ev ekosistemi sunuyor. Cihazlar, Google Home ve Amazon Alexa gibi popüler akıllı ev platformlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.