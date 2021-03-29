Alonso'nun Aracı, Sandviç Poşeti Yüzünden Arıza Yapmış

İspanyol F1 pilotu Alonso'nun başına gelmedik aksilik neredeyse kalmadı. Formula 1'e 2 yıl aradan sonra geri dönen başarılı pilot, geçtiğimiz aylarda bisikletten düşerek çenesini kırmıştı. Hızlı bir şekilde toparlanarak Bahreyn GP'sinde yer alan Alonso, bu seferde fren soğutma kanalına takılan sandviç poşeti yüzünden yarışı bırakmak zorunda kaldı.

2018 yılında Formula 1’deki son yarışına katılan İspanyol pilot Fernando Alonso, tam 2 yıl sonra Alpine takımı ile birlikte pistlere geri döndü. Bu hissi özlemişim ifadeleri ile Bahreyn GP’sine 9. sıradan başlayan başarılı pilot, frenlerinde çıkan bir arıza sonucunda damalı bayrağı göremeden yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Frenleri gittikçe ısınmaya başlayan ve aracını pit stop’a çekmek zorunda kalan talihsiz pilotun yaşadığı aksiliğin ardında, son derece trajikomik bir neden ortaya çıktı. Araçta yapılan incelemeler sonucunda fren soğutma kanalının içerisine sandviç poşeti kaçtığı anlaşıldı.

"Damalı bayrağı göremediğim için hayal kırıklığına uğradım"

2 yıl aradan sonra 2021 Formula 1 sezonuna iddialı başlayan Alonso, eskisi kadar idmanlı olmasa da yarışa 9. sırada başlamayı başardı. Frenlerin bir türlü soğumaması üzerine Alpine, aracı geri çağırdı ve böylelikle Alonso, yarışın ortasında çekilmek zorunda kaldı.

Alonso, yaşanan aksiliğin sandviç poşeti yüzünden kaynaklandığını öğrendikten sonra hiçbir hayal kırıklığına uğradığını şu sözlerle ifade etti; "Yarıştan çekilene kadar her şey çok eğlenceli ve keyifli gidiyordu. Eski meslektaşlarımla yaşadığımız çekişmeli mücadelelerden gerçekten zevk alıyordum. Damalı bayrağı göremediğim için biraz hayal kırıklığına uğradım.”