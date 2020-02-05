Facebook'a yakın kaynaklar, şirketin 2019 yılında Instagram'dan elde ettiği geliri açıkladılar. Yapılan açıklamalara göre Instagram, geçtiğimiz yıl Facebook'un toplam gelirinin dörtte birinden fazlasını tek başına sağladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi hiç şüphesiz Facebook. Yıllar önce Mark Zuckerberg tarafından kurulan ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasını hedefleyen Facebook, günümüzde pek çok uzman tarafından eleştirilen bir hale gelse de yıllar içerisinde devasa oranlarda büyüdü. Facebook'un büyümesi, beraberinde diğer platformların da Facebook'a bağlanmasına yol açtı.

Facebook'un bünyesine kattığı platformalardan bir tanesi de Instagram. Fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Instagram, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri. 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram, yüz milyonlarca kullanıcıya sahip. Şimdiyse Facebook'un, 2019 yılında Instagram'dan kazandığı para açıklandı. Yapılan açıklamalara göre Facebook'un kazancının dörtte birinden fazlası, Instagram'dan gelmiş durumda.

İnternet üzerinden satış yapan kişiler, Instagram'ı aktif olarak kullanıyorlar. Ancak Instagram üzerinden satış yapılabilmesi için ciddi reklamların yapılması gerekiyor. Yakın bir geçmişe kadar Instagram'dan sesini duyurmak isteyen satıcılar, popüler hesapları kullanıyorlardı. Ancak dijital pazarlama danışmanlarına göre Instagram'ın son dönemlerde aldığı kararlar, satıcıların doğrudan Instagram üzerinden reklam vermek durumunda kaldıklarını gösteriyor.

Instagram'ın yeni kararları ve satıcıların daha çok Instagram üzerinden reklam vermeye başlamış olması, platformun reklam gelirlerini 20 milyar dolara ulaştırdı. Bu gelir, sizlerle dün paylaştığımız YouTube'un 15 milyar dolarlık gelirinden bile daha yüksek. Bu veriler, Facebook'a yakın kişiler tarafından açıklandı ancak Facebook, Instagram üzerinden elde ettiği gelirle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Ortaya çıkan gelir miktarı, Facebook'un her şeye rağmen büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bugün Facebook'un eski ortağından tutun ABD'deki pek çok resmi kurum ve kuruluş, Facebook'a savaş açmış durumda. Geçtiğimiz dönemlerde Facebook'un karıştığı skandallar düşünüldüğünde, ortaya çıkan Facebook düşmanlığının nedeni hemen ortaya çıkıyor.

Facebook şu sıralar; ABD Adalet Bakanlığı, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve ülkedeki pek çok avukat tarafından köşeye sıkıştırılmış durumda. Öyle ki Facebook, büyük bir antitröst soruşturması geçiriyor ve bu soruşturmanın sonucunun ne olacağı şu an için bilinmiyor. Eğer yürütülen soruşturmalar Facebook'un aleyhinde sonuçlanırsa, dünyanın en büyük sosyal medya platformunun başının bir hayli ağrıyacağını açıkça söyleyebiliriz.