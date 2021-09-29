Wall Street Journal, Facebook'un bir planını daha ortaya çıkardı. Şirket içi yazışmalar ile bazı belgelere ulaşan gazete, Facebook'un küçük çocukları ve hatta bebekleri bile nasıl kullanıcısı yapmaya çalıştığına dair planlarını ortaya koyuyor.

Bugüne dek kullanıcıları üzerinden yaptıklarıyla dünya genelinde en güvenilmeyen platformlardan bir tanesi olan Facebook'un yeni bir çirkinliği daha açığa çıktı. Wall Street Journal tarafından servis edilen bazı belgeler, şirketin küçük çocukları ve hatta bebekleri bile kullanıcısı haline getirmek için çalıştığını gözler önüne seriyor.

Wall Street Journal'ın yayınladığı bilgi ve belgeler, şirketin iç yazışmalarını gözler önüne seriyor. Bu belgeler, Facebook'un tek gayesinin şirketin gelecekte de var olmasını sağlamak olduğunu ortaya koyuyor. Zira Facebook, gençleri falan bir kenara bırakın; 0-4 yaş arasındaki bebekler için bile bir düzen oluşturmaya çalışmış durumda. Öte yandan; 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için de özel bir araştırma yürüten şirket, bu çocukların uzun vadede aktif kullanıcı olmalarını sağlamak istiyordu.

Sızdırılan mesajlaşmalardan bir tanesi şu şekilde;

Facebook'un sızdırılan belgeleri arasında dikkat çeken bir görüşmeye yer veriliyor. Yukarıdaki fotoğrafta da yer alan bu görüşmede 20'li yaşlarında olan gençler için de "işe yaramayan izleyici kitle" ifadelerine yer veriliyor. Tamamen küçük çocuklara odaklanan şirketin, kendisine adeta yeni nesilden oluşan bir ordu yaratmak istemiş gibi görünüyor.

Wall Street Journal'ın belgelerinde, Snapchat ve TikTok gibi platformların rekabette nasıl düşürüleceği de anlatılıyor. Örneğin şirket, 10-12 yaş aralığındaki çocuklar için bir anket yaptırıp, bu çocukları anlamak istemiş. 2018 yılında da konuyla ilgili bir rapor hazırlayan şirket ise 6 yaşında çocukların bile internet kullanmaya başladığını ve bunun görmezden gelinemeyeceğini belirtmiş.

Şirketin dikkat çeken planlarından bir tanesi, yaş gruplarına özel platform oluşturmaktı. Öyle ki Facebook, 0-4 yaş aralığı bebeklere olarak 5-9 yaş aralığı çocuklar, 10-12 yaş aralığı çocuklar, 13-15 yaş aralığındaki ergenler, 16 yaş ila yetişkinlik arasında olan gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı çalışmalar sürdürüyor. Wall Street Journal, Facebook'un bu sayede bir bebeği doğduğu an itibarıyla kullanıcı haline getirmiş olacağının altını çiziyor...