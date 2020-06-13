Sosyal medya devi Facebook, iOS cihazlarda Face ID yöntemi kullanılarak Messenger uygulamasının kilitlenmesini test ediyor. Özellik sayesinde uygulama, Face ID ile doğrulandığında açılabilecek.

Apple’ın cihazlarında kilit sistemi için önünüze sunulan en iyi seçenek muhtemelen Face ID’dir. Bu yöntem sayesinde telefonunuz sizin yüzünüzü onaylamadığı sürece kilitlenen içeriği açmaya izin vermez. İşte diğer güvenlik yöntemlerine göre daha iyi çalışan Face ID, şu anda Facebook tarafından deneniyor.

Facebook, kullanıcıların Messenger uygulamasını kilitlemeleri için Face ID ile testler yapmaya başladı. Şirket, uygulama kilitleme ekranında Messenger’ın Face ID ile kilitlenmiş olsa bile mesajlara bildirimler kısmından cevap verileceğini belirtti. Yani Face ID, uygulamaya onaysız girmenizi engelleyecek olsa da bildirimler kısmında gözüken mesajların görünmesine ve yanıt verilmesine engel olmayacak.

Gelen aramalar cevaplanabilecek:

Bunun yanı sıra Messenger, Face ID ile kilitlendiğinde gelen aramalar da bu durumdan etkilenmeyecek. Kullanıcılar, Messenger üzerinden gelen aramaları Face ID onayıyla uygulama kilidini açmaya gerek kalmadan cevaplandırabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Face ID’nin Messenger kapandıktan ne kadar süre sonra yeniden aktif olacağını da Ayarlar kısmından ayarlayabilecek.

Facebook, Face ID ile Messenger kilitleme özelliğini şu anda yalnızca sınırlı sayıdaki iOS kullanıcısıyla birlikte test ediyor. Bir Facebook çalışanına göre şirket, insanların özel mesajlarını korumaları ve kontrol etmeleri adına onlara daha fazla seçenek vermek istiyor. Facebook’un bu uygulamasının ne zaman tüm kullanıcılar için kullanılabilir hâle geleceği henüz bilinmiyor.

Facebook Messenger, Face ID yöntemi kullanılarak doğrulama yapılan ilk uygulama olmayacak. Şu anda ‘Signal’ isimli mesajlaşma uygulaması, Face ID ile doğrulamayı kullanıyor. Mesajlaşma uygulamalarına gelen yeni doğrulama yöntemleriyle yaptığınız mesajlaşmaların diğer insanlar tarafından görülmesi çok daha zor hâle geliyor.