Kenya'da Facebook'un moderasyonluğunu yapan 140'tan fazla personel, psikolojik rahatsızlık yaşamaya başladı. Olay üzerine çalışanlar, Facebook'un Kenya'daki taşeron şirketini dava ettiler.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, Kenya'da çok ilginç bir mesele ile gündemde. 140'tan fazla moderatör, yaşadıkları olaylar nedeniyle Facebook'un taşeron şirketine dava açtılar. Mahkemeye sunulan deliller ise kan donduran türdendi. Gelin bu olaya yakından bakalım.

Facebook, Kenya'daki içeriklerin kontrolü için bir firma ile anlaştı. Bu firma bünyesinde çalışan moderatörler, günde 8-10 saat içerik kontrolü yapıyorlardı. Ancak moderasyon onayına gelen içerikler o kadar korkunçtu ki 140'tan fazla moderatör, sağlık sorunu yaşamaya başladı. Yapılan incelemelerde, moderatörlerin travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve majör depresif bozukluk gibi rahatsızlıklara yakalandıkları tespit edildi.

Hayvanlarla cinsel ilişki, kendine zarar verme, şiddet ve dahası...

Edinilen bilgilere göre moderatörler, çalışma süreleri boyunca hayvanlarla cinsel ilişki, kendine zarar verme ve yoğun şiddet içeren içerikleri incelemek zorunda kalmışlardı. Bu da bir noktadan sonra akıl sağlığı sorunları yaşanmasına neden oldu. Moderatörler, Samasource Kenya isimli firmaya davaya açarak, haklarını aramaya çalışıyorlar.

Samasource Kenya, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Facebook, tüm moderatörleri için elinden geleni yaptığını söyledi. Yapılan açıklamada, çalışanların sağlıklarının korunması için yan haklar tanımlandığı, bunlara ek olarak yüksek ücretler ödendiği ve moderasyona düşen içerikler için de bulanıklaştırma ve ses kısma gibi ayarlar yapıldığı belirtildi. Ancak Kenya'da yaşanan olay, bunların yetersiz olduğunun açık bir göstergesi.