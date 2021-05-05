Signal, Instagram'da reklam vererek Facebook'un kullanıcı verilerini nasıl kullandığını herkesin gözüne sokmak istedi. Ancak Facebook, Signal'in reklam vermesini engelleyerek kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığının açığa çıkmasını engelledi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olarak bilinen WhatsApp, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile kullanım ve gizlilik koşullarını güncelleyeceğini açıklamıştı. WhatsApp geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalar, kullanıcı verilerinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacağını ortaya koyuyordu. Bu da doğal olarak kullanıcıları rahatsız etmişti. Hal böyle olunca da yeni bir uygulama arayışına giren kullanıcıların en çok tercih ettiği anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi Signal olmuştu. Tamamen gizlilik odaklı olan Signal, kısa bir sürede kullanıcıların favorisi haline gelmişti.

Signal geliştiricileri, geçtiğimiz günlerde resmi internet siteleri üzerinden çok çarpıcı detaylar içeren bir blog gönderisi yayınladılar. Bu gönderide Facebook aracılığıyla Instagram'da reklam göstermeye çalıştıklarını söyleyen geliştiriciler, amaçlarına ulaşamadıklarını, Facebook'un reklam algoritmasının reklam vermelerini engellediğini açıkladı.

Signal'in reklam vermek istemekteki amacı, uygulamanın reklamını yapmak değildi

Signal'in reklam kampanyası, kullanıcıları Signal'e teşvik etmek değildi. Geliştiriciler, Facebook'un reklam gösterme modeline odaklanarak, kullanıcılara bazı mesajlar vermek istemişlerdi. Zaten söz konusu reklam içeriklerinde de yalnızca bazı mesajlar yer alıyordu. Ancak bu reklamların hiçbiri, Facebook tarafından onaylanmadı. Çünkü Signal geliştiricileri, yazdıkları metinlerde kullanıcıların o reklamı neden gördüğünü açıklamaya, yani Facebook'un karanlık yüzünü herkesin gözüne sokmak istiyordu.

Signal'in hazırladığı reklam metinlerinden bir tanesinde, bu reklamı gören kullanıcıların K-pop seven kimya mühendislerinden oluştuğu ve Berlin'de yaşadıkları ifade ediliyordu. Bu kullanıcıların yakın bir geçmişte bebek sahibi olduğunu söyleyen yetkililer, eğer amaçlarına ulaşabilselerdi tam da saydığımız bu kriterleri içeren kullanıcılara söz konusu reklamlar gösterilecekti. Buna benzer bir şekilde Moskova'daki öğretmenler ve Londra'daki doktorlar için de özel metinler oluşturan Signal, ne yazık ki amacına ulaşamadı.

Başarısız olduğu reklam alma işlemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Signal geliştiricileri, Facebook'un kullanıcılar için değil de kullanıcı verileri için teknoloji geliştirdiğini söylüyor. Ayrıca bu verilerin nasıl kullanıldığının da anlatılmadığını belirten geliştiriciler, bunun böyle sürmesi durumunda kullanıcıların da özgürlüklerinin peşine gitmeye devam edeceklerini ifade ediyorlar.

Signal'in yasaklanan reklamları, açıkçası üstün bir zekanın ürünü. Çünkü bu reklamlar, amacına ulaşabilseydi Facebook'un kullanıcılar ile ilgili verileri nasıl kullandığını tam olarak ortaya çıkmış olacaktı. Ancak "minareyi çalan kılıfını hazırlar" sözünün gereğince Facebook, bu tür konuların patlak vermesini engellemek amacıyla elinden geleni ardına koymuyor.