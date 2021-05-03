Apple'ın iOS 14.5 ile birlikte kullanıma sunduğu 'Uygulama Takip Şeffaflığı' özeliği sonrası Facebook, kullanıcılarını takip iznine ikna etmek için bildirimlerine ilginç bir madde ekledi. Bu madde ile Facebook kullanıcılardan, uygulamaların ücretsiz kalmasına yardım etmek için takip izni vermelerini istedi.

Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 14.5 ile birlikte, kullanıcıların gizliliğine yönelik oldukça çarpıcı bir özelliği kullanıma sundu. 'Uygulama Takip Şeffaflığı' isimli özellik sayesinde iPhone'larda tüm uygulamalar ve web siteleri, kullanıcıların hareketlerini takip etmek için durumu açıkladıkları bir bildirim ile açıkça onay almak zorundalar.

Ancak tabii ki Facebook ve Google ile birlikte pek çok reklamveren bu durumdan pek de hoşlanmadı. Çünkü kullanıcı hareketlerinin takip edilememesi, reklam gelirlerini ciddi oranda düşürecek bir adım oldu. Hatta bu duruma çözüm olarak geliştiricilerin kullanıcılara takip izni karşılığında özel fırsatlar sunduğu, bir nevi 'rüşvet' teklif ettiği anlaşılmış, Apple bu konuda yeni düzenlemeler getirerek bir uyarı yayınlamıştı.

Facebook'tan rüşvet değil adeta tehdit geldi:

Aslında Mark Zuckerberg konuyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamada bu özelliğin uzun vadede Facebook'un reklam gelirlerine yönelik pozitif etkisi bile olabileceğini söylemişti. Ancak anlaşılan o ki Zuckerberg bu konuda çok da haklı değil. Çünkü Facebook, kullanıcılarını takip edebilmek için ikna yöntemleri aramış ve bulmuş bile.

Facebook ve Instagram uygulamaları için iPhone'larda kullanıcılara sunulan takip izni bildiriminde, 'Uygulamanın ücretsiz kalmasına yardım et' ifadesi yer alıyor. Yani Facebook iPhone kullanıcılarına açık açık, eğer bana takip izni vermezseniz ve reklam gelirlerimden olursam o parayı sizden isteyeceğim diyor. Facebook'un bu bildirimi, Apple'ın yayınladığı yeni arayüz yönergelerine de uygun.

Facebook'un bu konuda nasıl geri dönüşler alacağı, iPhone kullanıcılarının verilerini mi yoksa ücretsiz Facebook ve Instagram'ı mı seçeceği merak konusu. Yakın zamanda Facebook ve Instagram'ın ücretli olacağına dair haberler gelmeye başlarsa, anlayacağız ki Facebook amacına ulaşamadı. Ancak açık konuşmak gerekirse, çoktan takip iznini veren milyonlarca kişi olduğuna inanmak daha kolay.