Facebook’un Sosyal Medya Uygulamaları Tizen'den Kaldırıldı

Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Tizen’i kullanan telefonlara artık Facebook uygulamaları indirilemeyecek. Bu uygulamalar arasında Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp bulunuyor.

Facebook, dört büyük sosyal medya uygulamasını Tizen Store’dan kaldırdı. Firmaya ait olan Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger artık platformun mağazasından indirilemiyor. Sosyal medya devi Haziran ayından bu yana konuyla ilgili uyarılarda bulunuyordu.

Tizen Topluluk sayfası yakın zamanda kapatılmıştı. Ayrıca topluluk uygulamasının da kullanımı sonlandırılmıştı. Yani Facebook’un aldığı karar hiçkimse için sürpriz olmadı. Zaten Tizen kullanan çok fazla cihaz da yoktu.

WhatsApp en çok indirilen uygulama olmuştu

Tizen mağazasına eklendiğinden bu yana WhatsApp en çok indirilen uygulama olmayı başarmıştı. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de bu işletim sisteminde kullanılabilen tek büyük anlık mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olmasıydı. Yani bu telefonlarda sevdiklerini aramak ya da görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin pek de fazla seçeneği bulunmuyordu.

Facebook, Instagram ve Messenger de çok uzun zamandır Tizen mağazasında en üst sıralarda yer alıyordu. Tabii Tizen kullanan telefonların yıllardır kullanılmadığını da göz önüne almak gerekiyor. Bu telefonlardan birine sahipseniz, daha önce yüklediğiniz uygulama da artık çalışmayacak.

Aslında Tizen OS öyle kendi başına bir girişim değildi. Samsung bu işletim sistemini kendi elektronik ortamları için hazırlamıştı. Akıllı telefonlar dışında televizyonlar, ev elektroniği, nesnelerin interneti cihazları ve akıllı saatlerde Tizen OS bulunuyordu. Yine de özellik tam olarak kullanılamadı.

Tizen telefonlar 2017’de sona erdi

Samsung, bu işletim sistemini yeterince efektif kullanamadığı ve uygulama desteği veremediği için sonlandırmaya karar verdi. Tizen kullanan son telefonlar Samsung Z1, Z2, Z3 ve Z4 2017 yılında piyasaya çıkmıştı.

İnsanların akıllı telefonlara erişimlerinin kısıtlı olduğu Afrika, Bangladeş ve Hindistan gibi bölgelerde düşük özellikteki donanımları etkili kullanan Tizen telefonlar oldukça popüler olmuştu. Ne yazık ki artık kimse bu işletim sistemine yatırım yapmıyor.