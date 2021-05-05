Türkiye, 240 Milyon Dozluk Aşı Anlaşması İmzaladı

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu. Koca, Türkiye'nin Sinovac, BioNTech ve Sputnik ile toplam 240 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladığını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün akşam saatlerinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen son toplantıda alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisi değerlendirilirken, Bakan Koca da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşandığını, ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngördüklerini belirten Koca, ayrıca Türkiye'nin nüfusunun üç katı kadar aşı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuştu:

Gündeme dair birçok konuya değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Hastalığın yayılımı ve kayıplarımız belirgin şekilde azalmaktadır'

"Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini daha çok hissettirse de terazinin diğer ucundaki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz. Bugün fedakârlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlar. Kapanma-açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız."

'Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok'

"Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık.10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor. Mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Ortada bir gerçek var o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok."

'Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır'

Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile ilgili de sizleri bilgilendirmek isterim. Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ile ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır.

Güncel insidans haritası paylaşıldı:

Koca toplantı sonrasında ayrıca illerde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini de paylaştı. Yeni haritada, büyükşehirler başta olmak üzere hemen hemen her ilde geçen haftaya kıyasla vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğu görülüyor. Geçen haftanın haritası şu şekildeydi: