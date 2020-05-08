Fare Beyninin 3 Boyutlu Haritası Çıkarıldı (Video)

Bilim insanları üç yıllık bir çalışmanın ardından, fare beyninin oldukça detaylı 3 boyutlu bir haritasını çıkardılar. Bu zamana kadar ki en gelişmiş fare beyni haritası olan haritayı oluşturmak için 100 milyon beyin hücresinin koordinatları kullanıldı.

Allen Beyin Bilimi Enstitüsü’nden bilim insanları, 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda fare beyninin bu zamana kadar oluşturulmuş en gelişmiş 3 boyutlu haritasını oluşturduklarını açıkladılar. Fareler, nörolojik çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanıldıkları için bilim insanların oluşturduğu harita gelecekteki çalışmalar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Hayvanların beyinlerini incelemek için bilim insanları, geleneksel olarak beyin bölümlerinin taranması veya problarla sinirsel aktivitelerin kaydedilmesi yöntemlerini kullanıyorlardı. Farelerin beyninin detaylı haritasının çıkarılması, daha önceki yöntemlere ihtiyacı azaltarak işleri kolaylaştırmış olacak.

Allen Beyin Bilimleri Enstitüsü’nde görevli Nick Steinmetz, oluşturulan detaylı beyin haritası ile ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir haritanın beyin çalışmaları için gerekli bir kaynak olduğunu söyledi. Steinmetz, yeni haritanın yüzlerce bölgeden kayıt sunarak oldukça büyük bir araştırma ölçeği sunduğunu da sözlerine ekledi.

Bilim insanlarının oluşturmayı başardıkları 3 boyutlu beyin haritası, bugüne kadar ki en gelişmiş beyin haritası olmakla beraber geliştirme çalışmaları devam edecek. Haritanın oluşturulmasında görev alan isimlerden Julie Harris, “Bildiğimiz gibi haritalar gelişen ve yaşayan kaynaklar olmalı. Çünkü beynin nasıl organize edildiği hakkında daha fazla bilgi edindikçe güncelleme yapmamız gerekecek” dedi.

Fare beyninin 3 boyutlu haritasının videosu: