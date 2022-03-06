Farelerdeki Kanser Hücrelerini Yok Eden Yeni Tedavi Yöntemi

Bilim insanları çağımızın hala kesin bir tedavisi bulunamayan en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanserle ilgili yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Fareler üzerinde yüzde yüze yakın bir başarı sağlayan tedavi yakında insanlar üzerinde de denenmeye başlanacak.

Kanser, malesef ki en tehlikeli hastalıklardan biri olmaya devam ediyor. Kesin bir tedavi yöntemi günümüzde hala bulunamayan kanserin akciğer, bağırsak, meme, cilt gibi birçok çeşidi var ve neredeyse bütün türleri ölümcül olabiliyor. Genel olarak kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerine başvuruluyor ancak bu da hastalar için oldukça zorlu bir süreç olmakla birlikte kesin bir tedavi de sunmuyor.

Tedaviyi bulmak için çalışmalarına devam eden bilim insanlarından hastalığın tedavisiyle ilgili duyduğumuz ufacık bir güzel haber bile, hepimize umut ışığı oluyor. Birçoğumuzun canını yakan, belki de sevdiklerimizi bizden kopartan bu hastalıkla ilgili hepimizi heyecanlandıracak yeni bir araştırma yayınlandı.

Fareler üzerinde %100'e yakın bir başarı sağlandı

Teksas’taki Rice Üniversitesi’nden Omid ve ekibi farelerdeki yumurtalık ve kolorektral kanserleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmada hayvanların vücutlarına kansere karşı savaşan beyaz kan hücrelerini içeren ve sürekli yüksek dozda interlökin (IL2) sağlayan ‘ilaç fabrikası’ adı verilen boncuklar yerleştirildi. Vücuda yerleştirilen bu ‘ilaç fabrikaları’ daha sonrasında hiçbir müdehale olmadan, kanserli hücreler ortadan kalkana kadar her gün gerekli dozu vermeye devam etti.

Kaç fabrikaya ihtiyaç olduğunun ve doğru dozun hesaplanmasının ardından yumurtalık kanser olan hayvanların % 100’ünde, kolorektral kanserli sekiz hayvandan ise % 7'sinde kanserli tümörler yok edildi. Araştırmacılar, küçük ilaç fabrikaları olarak adlandırdıkları bu boncukları bağırsak, yumurtalık ve karın bölgesindeki diğer organları saran zar sistemi peritona yerleştirdi. Böylelikle, ilaç vücuda bir ağırlık yüklemeden sadece kanserli hücreleri hedef alabildi. Araştırmacılar, bu boncukların tutunabileceği bir astar olduğu sürece vücudun başka yerlerindeki kanserler için de bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve farklı ilaçlar için de aynı işlemi yapabileceklerini söylüyor.

Araştırmacılar, altı gün gibi kısa bir sürede farelerdeki kanser hücrelerini ortadan kaldıran bu tedavi yöntemini yıl sonuna kadar insanlar üzerinde de denemeye başlamayı hedefliyor. Şimdilik sadece bunun hayvanlar üzerindeki etkisiyle insanlar üstündeki etkisinin aynı olamayacağını söylemekte fayda var. Yine de, umuyoruz ki deneyler başarılı olur ve tüm kanser türlerini yok etmek de kullanılabilir.