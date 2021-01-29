TCMB, FAST Sisteminin İşlem Limitini 1000 TL’ye Çıkarttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 8 Ocak 2021'de kullanıcılara sunulan ve işlem limiti 50 TL olarak belirlenen FAST sisteminde üst limiti 1000 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi" olarak isimlendirilen FAST sistemini bu ayın başlarında kullanıcılara sunmuştu. 7/24 EFT imkanı sunan bu sistemin üst limiti, 50 TL olarak belirlenmişti.

TCMB, sadece TC kimlik numarası, telefon numarası ve e-mail adresiyle para ve fon transferi yapılan FAST sisteminin üst limitinin 1000 TL’ye çıkarıldığını ve yakın zamanda karekodlu ödeme sisteminin uygulamaya getirileceğini açıkladı.

FAST’ın kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaştı

8 Ocak 2021’de aktif olarak hizmete giren FAST sisteminin bugüne kadar 5,3 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten TCMB, toplamda 9 milyon anlık ödemenin gerçekleştiğini dile getirdi.

Yakın zamanda karekodlu ödeme sistemi gibi kullanıcı deneyimini artıracak özelliklerin geleceğini belirten TCMB, şu açıklamalarda bulundu; "Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir."