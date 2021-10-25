Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, doların rekor seviyeyi görmesinin ardından ünlü finans profesörü Özgür Demirtaş’a çağrıda bulundu

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programı, 1995 yılından beri neredeyse aralıksız olarak yayınlanıyor. Her hafta gündeme dair farklı konukların ağırlandığı program oldukça ilgi görüyor.

Bu gece doların 9.74’ü görmesiyle birlikte pek çok insan doların akıbetini merak ederken Fatih Altaylı ise ünlü yazar ve finans profesörü Özgür Demirtaş’a çağrıda bulunarak kendisini programa davet etti.

“Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin?”

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “Özgür Demirtaş hocam. Bu hafta Teke Tek’e gel artık lütfen. Herkes senin ne diyeceğini merak ediyor. Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin?” diyen Fatih Altaylı, Özgür Demirtaş’ı bu haftaki Teke Tek programına davet etti.

Altaylı’nın paylaşımını gören takipçileri ise #ÖzgürDemirtaşTekeTekeGelsin hastag’i ile ünlü finans profesörünü programa katılmaya davet etti.

Özgür Demirtaş ise Fatih Altaylı'nın teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi..