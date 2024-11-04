Akıllı telefonlar, hangi yaşta olursak olalım her birimizin hayatında. Bu telefonlarla birlikte şahsımıza özel tüm bilgiler de bu cihazların içinde. Peki cihazlarımızı ve bilgileri nasıl koruyabiliriz?

Ne yazık ki akıllı telefonlar hayatımızda olduğu sürece çeşitli siber tehditlere maruz kalma olasılığımız da oldukça fazla.

Gelin, bu saldırılardan nasıl korunabileceğimize bakalım.

Yazılım ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyin.

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), cihazları daha güvenli hâle getirmek için kullanıcılara akıllı telefonlardaki yazılı ve uygulamaları güncellemelerini tavsiye etti. Çünkü bilgisayar korsanları, mevcut yazılımdaki açıkları arayarak telefonlara sızmanın gizli yollarını buluyor.

Fakat şirketler her güncellemeyle birlikte, telefonunuza sızmak için kullanabilecekleri olası kusurları ortadan kaldırıyor. NSA’ya göre bu adımı atmak, bilgisayar korsanlarının verilerinize erişmesini önlemenin en iyi yollarından biri.

Uygulamaları yalnızca resmî mağazalardan yükleyin.

Akıllı telefon kullanıcıları, uygulamaları yüklerken dikkatli olmalı ve bunları yalnızca App Store ve Google Play gibi resmî mağazalardan indirdiğine emin olmalıdır.

Çünkü bilgisayar korsanları çoğunlukla yasal bir uygulamanın sahte bir sürümünü oluşturur ve bu sürüm indirildikten sonra cihaza tam erişim sağlar. Daha sonra cihaz, kötü amaçlı yazılım yükleyebilir ve verilerinizi üçüncü taraf kişilerle paylaşabilir.

Şifrelenmiş ses, metin ve veri uygulamalarını kullanın.

Şifrelenmiş ses, metin ve veri uygulamaları, iletişiminizi bir koda dönüştürerek bilgisayar korsanlarının kişisel bilgilerinize erişmesini engellemeye yardımcı olabilir.

Örneğin WhatsApp, uçtan uca şifreleme sağlayarak telefon mesajlarını, çağrılarını ve diğer verileri uygulamanın kendisi de dahil olmak üzere herkesten gizli tutan en popüler şifreleme uygulamalarından biridir.

Fakat şifrelenmiş uygulamaların bile WhatsApp gibi saldırılara karşı %100 güvenli olmadığını hatırlamakta fayda var.

Wİ-Fİ ve Bluetooth’u gerekli olmadıkça kapatın.

İster iPhone ister Android kullanıcısı olun, halka açık Wİ-Fİ ağlarına bağlanmaktan mutlaka kaçınılmalıdır. Ayrıca NSA, dış ağlara bağlanan kullanıcıların Bluetooth’u kullanmadığında kapatılması gerektiği konusunda uyardı.

Çünkü bilgisayar korsanları sürekli olarak güvenlik açıkları arıyor ve Wİ-Fİ’yi açık bırakmak, cihazı Anahtar Yeniden Yükleme Saldırısı olarak da adlandırılan KRACK saldırılarına karşı duyarlı hâle getiriyor.

Her gördüğünüz bağlantıya tıklamayın.

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), iPhone ve Android kullanıcılarını bilinmeyen e-posta eklerini ve bağlantılarını açmamaları konusunda uyardı. Çünkü hassas bilgiler isteyen, istenmeyen e-postalara yanıt vermek, hesapların tehlikeye girmesine ve kimlik hırsızlığına sebep olabilir.

Mikrofona ve kameraya dikkat edin.

NSA’ya göre arka plan sesini engellemek için bir kılıf kullanmak, sıcak mikrofon saldırısını durdurabilir. Bu kılıflarda, istenmeyen dinleyicilerin uygulamalar veya harici bir siber saldırı aracılığıyla konuşmalarınızı duymasını önleyen yerleşik bir mikrofon karıştırma sistemi bulunur.

Ayrıca hem iPhone’larda hem de Android’lerde ön ve arka kameranın kapatılması da önemlidir. Çünkü bilgisayar korsanları, telefonunuza erişim sağlarlarsa mobil kamerayı açıp kapatabilir ve telefonunuzdaki medyayı kaydedebilir.

Telefonunuzu haftada en az bir kez açıp kapatın.

Sıfır tıklama saldırılarını ve hedef odaklı kimlik avını önlemek için akıllı telefonlar, haftada bir kez kapatılıp açılmalıdır. Kullanıcılar eğer sistemi yeniden başlatmazsa, bir bilgisayar korsanı açık URL’leri değiştirerek cihaza kötü amaçlı yazılım yükleyen bir kod çalıştırabilir.

Telefonu kapatmak, tüm açık web sayfalarını ve uygulamaları sıfırlar, siber suçluların hassas bilgilere erişmesini önlemek için banka hesaplarından çıkış yapar.

Özetle, akıllı telefonları olası hacker saldırılarından korumak için tüm bu önlemleri almak faydanıza olacaktır.

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