Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa göre hazırlanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasının güncel halini paylaştı. 31 Temmuz ila 6 Ağustos aralığını kapsayan harita, vakaların Türkiye genelinde artış eğiliminde olduğunu gözler önüne seriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yaptığı bir açıklamayla "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" listesinin son halini paylaştı. Yaptığı paylaşımda "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." ifadelerini kullanan Bakan Koca, bu açıklamasıyla vatandaşları bir kez daha aşı olmaları konusunda uyardı.

31 Temmuz ila 6 Ağustos tarihleri aralığını kapsayan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına baktığımızda, Türkiye genelinde vaka artışlarının yaşandığını görüyoruz. Bu durum için şaşırtıcı diyemeyiz. Çünkü kısıtlamaların sürdürüldüğü 1 Temmuz'a kadar 5.000 civarlarında olan vaka sayıları, 11 Ağustos (dün) itibarıyla 27 bin 356'ya kadar yükseldi. 81 ilin tamamı da bu yükselişten üzerine düşeni aldı.

İllere göre haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yalnızca illere göre haftalık vaka sayılarını açıklamadı. Yine 31 Temmuz ila 6 Ağustos tarihleri aralığı kapsayan dönemde vaka artışının hangi şehirlerde en yüksek seviyelerde olduğu da yine Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte vaka sayılarının en çok arttığı iller;

Geçtiğimiz hafta vaka sayısı en çok artan iller

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz hafta vaka sayılarının en çok yükseliş gösterdiği iller; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Aksaray ve Konya'ydı. Bakan Koca, bu konuyla ilgili olarak da "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.