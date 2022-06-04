Ferrari Daytona SP3 Kamuflajla Test Edilirken Görüntülendi

Ferrari'nin 2021'in kasım ayında bizlerle buluşturduğu hız makinesi Daytona SP3, İtalya'da test edilirken görüntülendi. Icona ailesinin en yenisi olan bu aracın bunca zaman sonra hâlen neden test edildiği ise merak uyandırdı.

Sürekli değişen döviz kurları, vergiler ve diğer ekonomik problemlerle birlikte ülkemizde araba satın almak gittikçe zorlaşmaya devam ederken dünya çapından birçok otomobil devi, otomobilseverlerin yüreğini hoplatan yeni modellerini çıkarmaya devam ediyor. İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari de bu şirketlerin başında yer alıyor.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere dev şirket, yaklaşık bir ay önce dünyada yalnızca sahip olabileceği otomobil SP48 Unica’yı tanıtmıştı. Bu araç, otomobil meraklıları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz kasım ayında Icona ailesinin yeni üyesi olan bir başka araç ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Daytona SP3 isimli ultra lüks otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Daytona SP3, çıkışından aylar sonra kamuflajla test edilirken görüntülendi

İtalyan otomobil devinin 2021’in kasım ayında Icona ailesine eklediği yeni otomobili Ferrari Daytona SP3, tasarımı ve özellikleriyle büyük dikkat çekmişti. Motor1.com’a göre şimdi ise otomobilin test edilirken yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Uzun bir süre önce tanıtılmasına rağmen ultra lüks aracın İtalya’da çekilen test görüntülerinde hâlen kamuflaj ile test edilmesi de merak uyandırdı. Bunun sebebi ise normalde tanıtımı yapılan araçların bu tarz kamuflajlı testlerinin yapılmaması.

Motor1’e ulaştırılan görüntülerde testleri gerçekleştirilen aracın sarı bir renge sahip olduğu göze çarpıyor. Firmanın bu güne kadar ürettiği en aerodinamik modeli olduğu belirtilen alt tamponunda bazı eksiklikler olduğu ve aerodinamik unsurlarının bantla kaplanmış olduğu görülüyor. Bunun da modelin yol performansı için tasarımında yapılan aerodinamik ayarlardan dolayı olabileceği aktarılıyor. Ayrıca, şirketin aracı yeni sahibine teslim etmeden önceki son ayarlamalar için böyle bir şey yapmış olabileceği de tahmin ediliyor.

Son olarak neden hâlen test edildiğini bilmediğimiz bu hız makinesinin özelliklerinden de bahsetmek gerek. Açıklamalara göre sınırlı sayıda üretileceği belirtilen Daytona SP3, 697 Nm tork ve 836 beygir gücü üretebilen 6.5 litrelik V12 motoru bünyesinde bulunduruyor. Şirketin en güçlü motorlarından birine sahip olduğu aktarılan modelin, 0’dan 100 kilometreye 2.86 saniyede çıktığı aktarılıyor. Bunun yanı sıra aracın 2,25 milyon dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu da eklemek gerek.

Aracın kamuflajsız tanıtım görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.