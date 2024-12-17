Ferrari F40'ın modifiyeli bir versiyonundan ilham alınarak, mekanik klavye tasarlandı. Klavye, otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Japonya merkezli modifikasyon şirketi Liberty Walk, dikkat çeken bir projeye imza attı. Şirket, bu proje kapsamında Ferrari F40 temalı bir mekanik klavye üretti. Sınırlı sayıda üretilecek klavye, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Liberty Walk'un böyle bir projeye imza atmasının nedeni, "LB F40" olarak isimlendirdiği bir modifikasyon projesi. Bu proje kapsamında bir Ferrari F40 için özel bir gövde kiti kullanıldı. Ayrıca bu otomobil, kirli beyaz ve kırmızı renklerle kaplandı. İşte üretilen klavyede de benzer çalışmalar yapıldığını görüyoruz.

Ferrari F40 temalı klavye böyle görünüyor

Liberty Walk'un tasarladığı klavye, o kadar da eşsiz bir tasarıma sahip değil. Bu bağlamda; buna benzer tasarımlı tonla klavye modelini internette ulabilirsiniz. Ancak kirli beyaz ve kırmızı renk vurgusu, bazı tuşlar üzerinde F40'tan ilham alınarak oluşturulmuş çizgiler, klavyenin ilgi çekici olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

LB F40 projesi böyle görünüyordu:

Şirketin açıklamasına göre mekanik klavyeden sadece 500 adet üretilecek. Fiyatı henüz açıklanmayan klavye, en çok Japon İç Pazarı (JDM) kültürünü benimsemiş olan otomobil tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.