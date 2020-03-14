Ferrari Araçlar Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 5 Gerçek

İtalya merkezli Ferrari, şimdiye dek lüks araç kavramıyla özdeşleşti. Biz de bu içeriğimizde sunduğu avantajların yanı sıra fiyatlarıyla da cep yakan Ferrari araçlar hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 5 gerçeği derledik.

Lüks ve şatafat denince birçok kişinin hayalinde canlanan ilk ülke İtalya olur. Gerek mimari yapısı gerekse de modaya yön vermesiyle İtalya, ‘lüks’ kavramının adeta yeryüzündeki örneği denebilir. Elbette işler yalnızca İtalya’nın mimari dokusuyla veya moda haftalarıyla sınırlı kalmıyor. Bu noktada ülke, Lamborghini’den tutun da Maserati ve Ferrari’ye kadar pek çok ultra lüks aracın ana vatanı olarak da biliniyor.

Peki, sunduğu avantajlar kadar fiyatıyla da ön plana çıkan Ferrari araçlar gerçekten sanıldığı kadar muhteşem mi? Bu yazımızda Ferrari araçlar hakkında birçok kişinin muhtemelen daha önce hiç duymadığı 5 gerçeğin bir listesini oluşturduk. Gelin bu listeye daha yakından göz atalım.

Ferrari aracınızı satmadan önce İtalyan şirketi bilgilendirmeniz gerekiyor:

Ferrari araçlar gerçekten pahalı. Bu yüzden günün birinde Ferrari aracınızı satmak durumunda kalabilirsiniz. Bu noktada aracınızı satmadan önce İtalyan firmayı bilgilendirmeniz gerekiyor çünkü firma, arabayı sizden satın almak isteyebilir.

Ferrari Enzo’nun kaputunu tek başınıza kaldıramazsınız:

Tartışmasız olarak Ferrari Enzo, firmanın şimdiye kadar ürettiği en ikonik ve en nadir araçlarından biri ancak bu, aracın sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Bu noktada aracın en dikkat çeken noktası, kaputu kaldırmanın zorluğu oluyor. Bir kişinin bu işlemi tek başına yapması imkânsız ve bunu yapmak için en az üç kişi gerekiyor.

Ferrari 458’ler yangın çıkardığı için geri çağrıldı:

İtalyan otomobil devi, çok da uzak olmayan bir tarih olan 2016 yılında tam 303 adet Ferrari 458 modelini kendi kendine alev aldığı için geri çağırmak zorunda kalmıştı. 230 bin dolara satılan araçlar ardı ardına Çin, İsviçre ve Fransa’da beş farklı yangınla anıldıktan sonra Ferrari’nin araçları geri çağırmak dışında yapabilecek pek fazla seçeneği bulunmuyordu.

Ferrari bir aracı satın aldığınız ilk yıl içerisinde tekrardan satamazsınız:

Ferrari bir araç satın aldığınızda sözleşmede yer alan satır aralarını dikkatlice okumalısınız. Burada yazan şartlardan biri, ilk sahibi olduğunuz Ferrari’nizi satın aldığınız ilk yıl içerisinde tekrardan satmanızı yasaklıyor. Bu durumun can sıkıcı olduğu aşikâr zira binlerce dolar verip satın aldığınız bir aracı istediğiniz gibi satamamanız büyük bir sıkıntı.

Ferrari, araçlarının modifiye edilmesinden nefret ediyor:

Araçlarını sattıktan sonra bile müşterilere dilediğince izin vermeyen İtalyan şirket, sürücülerin araçlarını modifiye etmesinden de nefret ediyor. Bu noktada şirket, Ferrari aracını modifiye eden bir sürücü için “haksız uygulamayı durdurma emri” dahi vermişti.

İtalya merkezli Ferrari markasının şimdiye dek bilinmeyen gerçeklerini derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilir, Ferrari hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.