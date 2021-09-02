Eniştelerin Gözdesi Fiat Doblo Fiyat Listesi ve Özellikleri

Fiat, ülkemizin en popüler otomobillerinden biri olan Doblo’nun dış ve iç hatlarına hiç dokunmasa da 2021 ile birlikte sunduğu opsiyonlar ve kişiselleştirmelerle yeniden akıllara ilk gelen marka olmayı hedefliyor. Ticari bir otomobile göre son derece dolu olan Doblo’nun 2021 yılında sunduğu en ucuz modeli ise 175.900 TL’den kullanıcılara sunuluyor.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, ülkemizde sıkça tercih edilen bir marka olarak hizmet vermeye devam ediyor. Geniş aileler ve ticari kullanım için tasarlanan Doblo modeliyle uzun yıllardır akıllara kazınan marka, 2021 yılında da tazelenmiş bir Doblo serisiyle karşımıza çıktı. Fiat Doblo, bir ticari otomobile göre oldukça fazla opsiyon ve kişiselleştirme bulunduruyor.

Toplamda 5 farklı kasa tipine ve 7 farklı donanım paketine sahip olan Doblo, ticari otomobil arayan kullanıcıların akıllarına gelen ilk tercih olabilecek kadar yeterli bir seviyede görünüyor. Bu yazımızda Fiat Doblo 2021’in tasarımına, performansına ve fiyat listesine hep birlikte göz atacağız.

Tasarım:

Dış tasarım:

Fiat Doblo, birçok kasa türüyle karşımıza çıkıyor. Cargo modelinde Standart, Maxi ve Maxi XL olmak üzere 3 farklı kasa türü mevcut iken Combi modelinde ise Standart ve Maxi olarak 2 tür kasa seçeneği bulunuyor. Toplamda 5 farklı esnekliğe sahip Doblo modelini kullanıcılara sunan Fiat, her amaca uygun birer Doblo üretmiş diyebiliriz.

Ticari bir otomobil olsa da satın alınabilen aksesuarlara baktığımızda oldukça zengin görünen Doblo, iç döşeme kısmında 3 farklı seçenek sunuyor. Eğer Doblo’nun dış gövde rengini de değiştirmek isterseniz bu yelpazede de 8 farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiat, Doblo’da 4 farklı jant stilini satışa sunsa da bu jantların hepsinin 16 inç boyutunda olduğunu belirtmekte fayda var.

İç tasarım:

İç tasarımda radikal değişikliklere gitmeyen Fiat, Doblo’nun 2021 modelinde deri direksiyon simidi ve nispeten yumuşak malzemelerle kaplanmış kapı ve panellerle kullanıcıyı selamlıyor. Orta konsolda 5 veya 7 inç boyutlarında tercih edilebilen bir bilgi-eğlence sistemine ve hemen altında manuel bir klima sistemine sahip olan Doblo, bu kısımda geniş klima menfezlerine de yer vermeyi ihmal etmemiş.

Güvenlik:

Dinamik Denge Kontrolü:

Yeni nesilde piyasaya sürülen neredeyse tüm otomobillerde görmeye alıştığımız bir yokuş tutuş sistemine sahip olan Fiat Doblo, Dinamik Denge Kontrolü adı verilen bir paket ile otomobilin yokuşlarda kaymasının önüne geçiyor. Böylelikle hem sürücünün hem yolcuların hem de taşınan yükün yokuşlardaki güvenliği sağlanmış oluyor.

EBD destekli ABS sistemi:

Elektrikli bir frenleme sistemi olan EBD ile organize çalışan ABS frenlere sahip olan Doblo, şehir içindeki ani duruşlarda önceki nesline göre son derece iyi bir performans vaadediyor. EBD ile ABS’nin ortak çalışmasında EBD’nin rolü ise ani frenleme sırasında ortaya çıkan dengesiz kuvveti arka ve ön akslara eşit olarak dağıtmak oluyor.

Geliştirilmiş yan ve ön hava yastıkları:

Müşteri kitlesi genel olarak yük taşıyor olsa da Fiat Doblo için sürücü ve yolcuların güvenliği de son derece önemli. Bu bağlamda standart hava yastıklarına ek olarak kapı yanlarına da hava yastıkları yerleştiren Fiat, Doblo’yu olabildiğince güvenli hale getirmeye özen göstermiş.

Konfor:

Fiat Connect:

Fiat, gelişen teknolojiye ve bu teknolojinin sunduğu konfora ayak uydurmak adına geçtiğimiz yıllarda Fiat Connect’i geliştirdi. Fiat Connect, kullanıcıların otomobilden uzakta oldukları zamanlarda bile konum öğrenme, hız limiti belirleme, uzaktan kapı ve bagaj kontrolü gibi günlük konforu arttıran özellikler sunuyor.

Dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi:

Model ve donanım seçenekleri arasında farklılık gösteren 5 ve 7 inç olmak üzere iki çeşit bilgi-eğlence sistemi bulunan Doblo, bazı donanımlarında bunu standart olarak sunarken diğer donanımlarda ise opsiyonel olarak sunuyor. Tamamen dokunmatik olan ekranıyla otomobile dair detayları ve araç içi eğlenceyi kontrol edebildiğiniz opsiyonun fiyatı 2.000 TL’den başlıyor.

Çocuk aynası:

Fiat Doblo, tam anlamıyla bir ticari otomobil de olsa ailelerin de tercih ettiği bir model. Bunun farkında olan Fiat, Doblo’ya opsiyonel olarak satın alınabilen bir çocuk aynası eklemeyi uygun görmüş. Bu ayna, dikiz aynasının üst kısmına yerleştiriliyor ve direkt olarak arka koltukların görülebilmesine olanak sağlıyor.

Tavan eşya rafı:

Ticari bir otomobilden beklenen her şeyi sunmayı hedefleyen Doblo, depolama alanlarını bol tutarak kullanıcıya alan esnekliği sunuyor. Kapı yanlarındaki geniş ceplere ek olarak kokpitin üstüne denk gelen tavan kısmına da bir eşya rafı eklemeyi tercih eden Fiat, Doblo kullanıcılarının depolama konusunda sorun yaşama ihtimalini sıfıra indiriyor.

Fiat Doblo donanım paketleri:

Doblo Cargo Standart

Doblo Cargo Standart Plus

Doblo Combi Easy

Doblo Combi Safeline

Doblo Combi Urban

Doblo Combi Premio Plus

Doblo Combi Trekking

Yeni Fiat Doblo, toplamda 7 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. Cargo modeli için 2, Combi modeli için ise 5 adet donanım paketi bulunan Doblo, Cargo modelinde en Standart Plus paketiyle en donanımlı haline kavuşurken, Combi’de ise Trekking ve Premio Plus paketlerinde kullanıcılara üst düzey ticari deneyimi vaadediyor.

Kullanıcılara 4 farklı jant tipi arasında seçim yapma imkanı sunan Fiat, Doblo’daki tüm bu jantların boyutunu 16 inç olarak belirlemiş. Fiat Doblo’nun en güçlü versiyonu olan 1,6 litrelik motor, 120 HP güç üretebiliyor.

Fiat Doblo performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

1,3 95 HP Multijet:

Ortalama (lt/100 km): 6,0

6,0 Şehir içi (lt/100 km): 7,0

7,0 Şehir dışı (lt/100 km): 5,4

1,6 105 HP Multijet:

Ortalama (lt/100 km): 6,6

6,6 Şehir içi (lt/100 km): 7,8

7,8 Şehir dışı (lt/100 km): 6,0

1,6 120 HP Multijet:

Ortalama (lt/100 km): 6,6

6,6 Şehir içi (lt/100 km): 7,8

7,8 Şehir dışı (lt/100 km): 6,0

Fiat Doblo 2021 fiyatları:

Doblo Cargo standart gövde:

Fiat Doblo Cargo 1,3 Multijet 95 HP: 175.900 TL

Fiat Doblo Cargo Plus 1,3 Multijet 95 HP: 181.900 TL

Doblo Cargo Maxi ve Maxi XL gövde:

Fiat Doblo Cargo Maxi 1,3 Multijet 95 HP: 179.900 TL

Fiat Doblo Cargo Maxi 1,6 Multijet 120 HP: 184.900 TL

Fiat Doblo Cargo Plus Maxi 1,3 Multijet 95 HP: 185.900 TL

Fiat Doblo Cargo Plus Maxi 1,6 Multijet 120 HP: 190.900 TL

Fiat Doblo Cargo Maxi XL 1,6 Multijet 120 HP: 186.900 TL

Fiat Doblo Cargo Plus Maxi XL 1,6 Multijet 120 HP: 192.900 TL

Doblo Combi 1,3 Multijet:

Fiat Doblo Easy 1,3 Multijet 95 HP: 189.900 TL

Fiat Doblo Safeline 1,3 Multijet 95 HP (5 inç bilgi-eğlence): 196.900 TL

Fiat Doblo Safeline 1,3 Multijet 95 HP (7 inç bilgi-eğlence): 198.900 TL

Fiat Doblo Urban 1,3 Multijet 95 HP: 201.900 TL

Fiat Doblo Premio Plus 1,3 Multijet 95 HP (5 inç bilgi-eğlence): 205.900 TL

Fiat Doblo Premio Plus 1,3 Multijet 95 HP (7 inç bilgi-eğlence): 207.900 TL

Doblo Combi 1,6 Multijet:

Fiat Doblo Easy 1,6 Multijet 105 HP: 196.900 TL

Fiat Doblo Safeline 1,6 Multijet 105 HP (5 inç bilgi-eğlence): 203.900 TL

Fiat Doblo Safeline 1,6 Multijet 105 HP (7 inç bilgi-eğlence): 205.900 TL

Fiat Doblo Urban 1,6 Multijet 120 HP: 208.900 TL

Fiat Doblo Premio Plus 1,6 Multijet 120 HP (5 inç bilgi-eğlence): 212.900 TL

Fiat Doblo Premio Plus 1,6 Multijet 120 HP (7 inç bilgi-eğlence): 214.900 TL

Fiat Doblo Trekking 1,6 Multijet 120 HP: 219.900 TL

Bu yazımızda ülkemizin mizahında bile yeri olan Fiat Doblo’nun tasarımına, performansına ve fiyat listesine göz attık. Siz de Fiat Doblo ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.