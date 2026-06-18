Turbo motorlardan uzak durmak isteyen birçok sürücü hâlâ 1.4 Fire motorlu Egea modellerine yönelmeye devam ediyor.

Turbo motorların hızla yayıldığı dönemde Fiat’ın atmosferik 1.4 Fire motoru hâlâ piyasada ciddi kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle ikinci el tarafında “sorunsuz motor” arayanların sık baktığı seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Fakat aynı zamanda en çok sorulan sorulardan biri de şu: Bu motor gerçekten sağlam mı, yağ eksiltme problemi yaşatıyor mu? Fiat Egea yıllardır Türkiye’nin en çok satılan otomobilleri arasında yer alıyor. Uygun bakım maliyeti, geniş servis ağı ve parça erişimi sayesinde özellikle günlük kullanım tarafında oldukça güçlü kullanıcı kitlesi oluşturdu.

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Bu tabloda 1.4 Fire motorun payı büyük oldu çünkü motorun temel karakteri uzun yıllardır biliniyor. “Fully Integrated Robotised Engine” kısaltmasıyla anılan Fire motor ailesi aslında Fiat’ın en eski motor serilerinden biri. Yıllar boyunca farklı hacimlerde kullanıldı ve milyonlarca araçta görev yaptı. Egea’daki 1.4 Fire motor ise bu ailenin modern emisyon normlarına uyarlanmış versiyonlarından biri olarak öne çıktı. Bugün birçok sürücü hâlâ turbo yerine atmosferik motor tercih ediyor çünkü uzun vadede daha sade yapı istiyor. İşte 1.4 Fire motorun hâlâ ilgi görmesinin temel sebebi de burada ortaya çıkıyor.

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1.4 Fire motorun en güçlü tarafı basit yapısı

Modern turbo motorlarda artık çok daha karmaşık sistemler bulunuyor. Direkt enjeksiyon, yüksek basınçlı turbo sistemi, değişken geometrili parçalar ve gelişmiş emisyon altyapıları motor yapısını ciddi şekilde karmaşık hâle getirdi. 1.4 Fire motor ise daha geleneksel karakter taşıyor. Atmosferik yapıda çalıştığı için turbo sistemi bulunmuyor. Bu durum performans tarafında bazı kullanıcıları tatmin etmese de uzun ömür konusunda avantaj oluşturabiliyor. Motorun en çok övülen taraflarından biri bakım maliyetinin düşük kalması. Parça erişimi kolay olduğu için kullanıcılar yüksek servis faturalarıyla daha az karşılaşıyor. Özellikle şehir içi kullanımda motorun sade karakteri avantaj sağlıyor. Turbo basıncı olmadığı için yüksek ısı yükü de daha düşük seviyede ilerliyor. Bu yüzden birçok kullanıcı 1.4 Fire motor için “eski usul sağlam motor” yorumunu yapmaya devam ediyor.

Yağ eksiltme problemi tamamen efsane değil

Fiat Egea 1.4 Fire motor hakkında en çok konuşulan konulardan biri yağ eksiltme meselesi oluyor. Bazı kullanıcılar hiç sorun yaşamadığını söylerken bazıları belirli kilometreden sonra yağ tüketimi başladığını belirtiyor. Her yağ eksiltme aynı seviyede problem anlamına gelmiyor.

Atmosferik motorlarda belirli seviyede yağ tüketimi üreticiler tarafından normal kabul edilebiliyor. Özellikle uzun yol ve yüksek devir kullanımı arttığında eksiltme miktarı değişebiliyor. Fakat bazı Egea kullanıcıları özellikle yüksek kilometrelerde yağ eksiltmenin belirgin hâle geldiğini söylüyor. Motor uzun süre yüksek devir kullanıldığında yağ tüketimi artabiliyor. Bakımsız kullanılan araçlarda segman aşınması başlayabiliyor. Yanlış viskozitede yağ kullanımı da tüketimi yükseltebiliyor. Özellikle LPG’li kullanılan araçlarda bakım düzeni burada daha kritik hâle geliyor çünkü motor sıcaklığı farklı karakter gösterebiliyor.

LPG uyumu nedeniyle hâlâ çok tercih ediliyor

1.4 Fire motorun Türkiye’de güçlü şekilde tutulmasının en büyük sebeplerinden biri LPG uyumu oldu. Turbo motorların aksine atmosferik yapıda çalıştığı için LPG dönüşümüne daha uyumlu karakter gösterebiliyor. Bu yüzden ticari kullanım yapan veya düşük yakıt maliyeti isteyen sürücüler uzun süre bu motora yöneldi. Doğru kit ve düzenli bakım kullanıldığında LPG ile uzun kilometre yapan çok sayıda kullanıcı bulunuyor. Fakat burada bakım kalitesi büyük önem taşıyor. Özellikle subap ayarı ve ateşleme sistemi ihmal edildiğinde performans düşüşü başlayabiliyor. Bazı kullanıcıların yaşadığı tekleme ve düzensiz çalışma problemleri doğrudan LPG ayarsızlığından kaynaklanabiliyor. Motorun LPG’ye dayanıklı olması tamamen “bakımsız kullanılabilir” anlamına gelmiyor. 2.

Performans tarafında herkesi tatmin etmeyebiliyor

1.4 Fire motorun en çok eleştirilen tarafı performans karakteri oluyor. Özellikle Egea gibi görece ağır sayılabilecek kasada atmosferik motor bazı sürücülere zayıf hissettirebiliyor. Özellikle klima açık kullanımda ve yokuş çıkışlarında motorun daha fazla devir istemesi dikkat çekiyor. Turbo motor kullanan sürücüler için düşük devir torku yetersiz gelebiliyor çünkü Fire motor gücünü üst devirlerde vermeyi seviyor. Bu yüzden kullanıcı deneyimi tamamen beklentiye göre değişiyor. Yakıt ekonomisi odaklı sakin kullanım isteyen sürücüler genelde memnun kalıyor. Performans beklentisi yüksek olanlar ise turbo seçeneklere yöneliyor.

1.4 Fire motor uzun ömürlü algısıyla bilinse de düzenli bakım hâlâ kritik önem taşıyor. Yağ değişimini geciktirmek, düşük kaliteli yağ kullanmak, LPG bakımını aksatmak ve sürekli yüksek devir kullanım motor ömrünü doğrudan etkileyebiliyor. Bazı kullanıcılar “sorunsuz motor” söylemine güvenip bakımı erteleyebiliyor. Ardından yağ eksiltme ve düzensiz çalışma problemleri ortaya çıkabiliyor. Bobin ve buji tarafı da bu motorda dikkat isteyen noktalar arasında bulunuyor. Ateşleme sistemi zayıfladığında araç performansı belirgin şekilde değişebiliyor.

İkinci elde hâlâ güçlü talep görüyor

Bugün ikinci el piyasasında 1.4 Fire motorlu Egea modelleri hâlâ yoğun ilgi görüyor. Bunun temel sebebi kullanıcıların artık yalnızca performansa değil, uzun vadeli masraf riskine de bakması. Turbo motorların yüksek bakım maliyetinden çekinen sürücüler atmosferik seçeneklere yeniden yönelmeye başladı. Fiat Egea’daki 1.4 Fire motor tam olarak bu noktada güçlü alternatif oluşturuyor. Çünkü kullanıcı gözünde hâlâ “tamir ettirmesi kolay, ustası bol ve parçası erişilebilir motor” algısını koruyor.

Elbette tamamen problemsiz motor diye kesin bir gerçek yok. Fakat düzenli bakım yapılan ve doğru kullanılan 1.4 Fire motorların yüksek kilometrelere kadar ciddi mekanik problem çıkarmadan çalışabildiği oldukça sık görülüyor. Özellikle ikinci el araç araştıran kullanıcılar arasında bu motor hakkındaki yorumlar hâlâ en çok konuşulan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.