Ülkemizde en çok satan İtalyan otomobil markalarından biri olan Fiat’ın en popüler modeli Egea Sedan’ın teknik detaylarından tasarımına kadar tüm detaylarını sizler için derledik. Bu yazımızda yenilenen Fiat Egea Sedan’ın 2021 için neler sunduğuna hep birlikte göz atacağız.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat’ın kendi çatısı altında ve özellikle ülkemizde en çok satan modellerinden olan Egea, ilk olarak 2015 yılında görücüye sunulmuştu. O yıldan itibaren günlük kullanımda ve filolarda görmeye alışık olduğumuz Egea, 2021’i yenilenmiş Fiat logosu ve geliştirilmiş altyapısıyla karşılıyor.

Markanın yenilenen logosuyla birlikte nispeten daha farklı bir görüntüye bürünen Egea Sedan, 7 farklı renk seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu yazımızda Fiat Egea Sedan’ın 2021 modelini hep birlikte inceleyeceğiz.

Tasarım:

Dış tasarım:

Ülkemizde en çok tercih edilen sedan otomobillerden biri olan Egea, yeni tasarımında kullanıcıya daha lüks bir dış görünüş sunuyor. Bu tasarım anlayışına kapı kollarına ve sis farlarının çevresinde krom kullanarak giriş yapan Egea Sedan, iddialı bir 17 inçlik jant ile de göz doldurmayı hedefliyor.

Çok sayıda küçük detayı bir bütün olarak sunan Egea Sedan, bu yeniliklerin yanında kullanıcılara 7 farklı renk seçeneği sunuyor. Okyanus Mavisi, Mistik Gri, Rock Siyahı, İnci Beji, Kurşun Gri, Tutku Kırmızısı ve Bulut Beyazı gibi renklerden oluşan bu geniş yelpaze, kullanıcıya istedikleri kişiselleştirmeyi sunmayı hedefliyor.

İç tasarım:

Dış tasarımdaki krom detayları iç tasarımda da kullanmaktan çekinmeyen Fiat, Egea Sedan’ın direksiyonunda da bu detayları kullanıyor. Bu küçük detaylara 10 inç boyutundaki tablet ekranla eşlik eden iç tasarım, kadran kısmında ise 7 inç boyutunda bir gösterge paneli kullanıyor. Bahsi geçen bu tablet ekranda Apple CarPlay ve Android Auto gibi opsiyonlar kullanılabiliyor.

Güvenlik:

Kör nokta uyarı desteği:

Egea Sedan, saatte 10 kilometreden daha hızlı hareket ederken kör noktaları taramaya başlıyor. Bu tarama sonucunda tespit edilen araçlar, yayalar ve cisimler kullanıcıya sesli ve görsel olarak iletiliyor. Böylece yapacağınız manevralardan önce otomobil sizin için etrafa göz atmış oluyor.

Şerit takip asistanı:

Saatte 60 kilometreden daha hızlıyken kullanıcının kontrolü dışında şeritten çıkılması durumunda direksiyona müdahale eden Egea Sedan, otomobili şeride yeniden oturtuyor ve kullanıcıyı gösterge panelinden uyarıyor. Bu özelliğin otomobile yalnızca opsiyonel olarak eklenebildiğini belirtmekte fayda var.

Trafik işaretlerini tanıma ve aktif hız sabitleme teknolojisi:

Egea Sedan, şehir içi kullanımda kullanıcılara bolca yardımı olacak bir teknolojiyi de opsiyon olarak sunuyor. Bu teknoloji sayesinde trafikteyken hız sınırı gibi trafik işaretler kullanıcıdan önce otomobil tarafından tespit ediliyor. Eğer bu tespit sırasında hız sabitlenmiş durumdaysa otomobilin hızı bölgedeki hız sınırını aşmayacak şekilde değiştiriliyor.

Yorgunluk uyarı asistanı:

Opsiyonel olarak sunulan bir diğer kritik teknoloji olan bu asistan, Egea’nın yanal hareketlerini izleyerek kullanıcının yorgunluğuna dair veriler elde edebiliyor. Bu verilerin sonucunda kullanıcının yorgun olduğu tespit edilirse otomobil tarafından kullanıcıya mola vermesi için hem sesli hem de görsel uyarı gönderiliyor.

Konfor:

Kablosuz telefon şarjı:

Araç içi konfora katkısı bulunan teknolojilerden biri olan kablosuz şarj, Egea Sedan’da da opsiyonel olarak sunuluyor. Bu özelliği kullanabilmeniz için akıllı telefonunuzun kablosuz şarj teknolojisini destekliyor olması gerekli.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma:

Kullanıcıya kısa da olsa vakit kazandıran ve anahtarın kullanımına farklı bir boyut katan bu teknoloji, Egea Sedan’a bindiğinizde anahtarı cebinizden çıkarmanıza gerek duymamanızı sağlıyor.

Sürücü koltuğu için bel desteği:

Uzun yolculuklarda kullanıcının bel sağlığı ve konforu için koltukta yapılan bu geliştirme, kullanım sırasında daima doğru pozisyonda kalmanız için de oldukça önemli bir detay.

Şoför ve ön yolcu için koltuk ısıtma:

Lüks arayışının vazgeçilmez özelliklerinden biri haline gelen koltuk ısıtma, sınıfındaki çoğu otomobilde görülmese de Egea’da yer alıyor. Birkaç kademesiyle kış ayları için oldukça verimli bir özellik olan koltuk ısıtmayı yalnızca opsiyon olarak tercih edebildiğinizi unutmadan belirtelim.

Fiat Egea Sedan donanım paketleri:

Egea Easy

Egea Urban

Egea Lounge

Yeni Egea Sedan, Easy, Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. Bu paketlerin arasında lüks arayanlar için en ideali Lounge. Bu paketin içerisinde yukarıda belirttiğimiz çoğu konfor unsuru yer alıyor. Tamamen LED farların da yalnızca bu pakette standart olarak sunulduğunu eklemekte fayda var.

Lounge paketinde 17 inç boyutunda alaşımlı jantlar kullanılırken Urban paketinde standart olarak 16 inç ve Easy adlı pakette de standart olarak 15 inç boyutlarında jantlar kullanılıyor. Egea Sedan’ın en güçlü donanımında saatte 0’dan 100 kilometreye hızlanma süreci ise 9,6 saniye.

Fiat Egea Sedan performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Fiat, Egea Sedan için 4 farklı motor seçeneği sunuyor. Egea Sedan, en güçsüz motorunda 95 HP vaad ederken en güçlü motorunda ise 130 HP sunabiliyor. Gelin Fiat Egea Sedan’ın motor seçeneklerine ve bu motorların yakıt tüketimlerine birlikte göz atalım.

1,4L Benzinli (95 HP):

Ortalama (lt/100 km): 6,0

6,0 Şehir içi (lt/100 km): 6,7

6,7 Şehir dışı (lt/100 km): 4,9

1,0L Benzinli (100 HP):

Ortalama (lt/100 km): 5,6

5,6 Şehir içi (lt/100 km): 6,6

6,6 Şehir dışı (lt/100 km): 4,6

1,3L Dizel (95 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,0

4,0 Şehir içi (lt/100 km): 4,9

4,9 Şehir dışı (lt/100 km): 3,2

1,6L Dizel (130 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,0

4,0 Şehir içi (lt/100 km): 4,5

4,5 Şehir dışı (lt/100 km): 3,5

Fiat Egea Sedan 2021 fiyatları: