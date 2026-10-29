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Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback Ne Zaman Satışa Çıkacak?

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Fiat, yeni SUV modeli Grizzly ve Fastback tasarımlı kardeşi Grizzly Fastback'i aralık ayında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Deniz Şen Deniz Şen /

Fiat, SUV segmentindeki ürün gamını iki yeni modelle genişletiyor. Grizzly ve Grizzly Fastback, farklı gövde tasarımlarıyla birbirinden ayrılırken markanın Türkiye'deki yeni modelleri arasında yer alacak.

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Grizzly daha klasik bir SUV tasarımı sunarken Grizzly Fastback, eğimli tavan çizgisiyle daha sportif bir görünüm benimsiyor. Modellerin Türkiye fiyatları ve satışa sunulacak donanım seçenekleri ise merakla bekleniyor.

İçerikten Görseller

Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback Ne Zaman Satışa Çıkacak?
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Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback ne zaman satışa çıkacak?

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Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback, aralık ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Modellerin hangi donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle sunulacağı da netlik kazanmış değil. Bu nedenle fiyat ve ekipman karşılaştırması yapmak için Fiat'tan gelecek resmi açıklamaları beklemek gerekiyor.

Peki tahminler ne yönde?

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Grizzly modeli, Panda ve Grande Panda modelleriyle aynı DNA’yı paylaşacak ve Smart Car platformu üzerinde inşa edilecek. Aracın Fas’ta üretilmesinin planlandığını belirtelim. Benzinli, elektrikli, hibrit seçenekleriyle sunulacağı düşünülen modelin 20 bin euro civarı fiyatı olacağı da tahminler arasında.

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