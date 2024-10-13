Binlerce lira verdiğimiz cihazlarımızın içerisine virüs girmemesini temenni ediyoruz. Ancak bazen kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayar ve telefonumuzu etkisi altına alabiliyor. Peki bunların içerisine iPhone’lar da dahil mi?

Eğer iPhone'unuz anormal bir şekilde davranıyorsa, aklınıza "virüs var mı?" sorusu gelebilir. Ancak kimisine göre de iPhone’lara virüs girmesi mümkün değil.

Gelin bakalım acaba hangisi doğruymuş?

Virüs dediğimiz şey, dosyaları etkileyerek yayılan ve verileri bozan kötü amaçlı bir yazılımdır.

Bunlar, telefonlarımıza da kolayca sızabiliyor. Birçok cihaza tek bir reklam tıklaması ile bile giren virüsler, Apple cihazlarına da bu kadar kolay erişebiliyor mu dersiniz?

iPhone’lar, uygulamaları sanal alanlarda çalıştırdığı için virüslerin bulaşması zor ancak imkânsız değil. Rastlanan tehditler arasında ise reklam yazılımları, casus yazılımlar ve Truva atları bulunuyor. Reklam yazılımları, genelde kullanıcıları rahatsız eden pop-up reklamları göstererek gelir elde ediyor, casus yazılımlar kullanıcıların aktivitelerini gizlice izlerken, truva atları da özel bilgilerinizi çalarak güvenliğinizi tehdit eder.

iPhone’da virüs olup olmadığını nasıl anlayacağız?

iPhone'unuzda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını anlamanın bazı belirgin işaretleri var. İlk olarak hatırlamadığınız uygulamaların yüklenmesi, ayar değişiklikleri veya yeni ekran koruyucular kötü amaçlı yazılımın varlığına birincil işarettir. Bunun yanında telefonun yavaşlaması, sık sık donması veya çökmesi, yazılım sorunları da bu virüslerden kaynaklanıyor olabilir.

Sık sık rahatsız edici pop-up reklamlar önünüze çıkıyorsa, bu da reklam yazılımlarının en yaygın belirtisi olarak karşımıza çıkıyor.

Peki virüslerden korunmak için ne yapabiliriz?

En başta uygulamaları gözden geçirin. Yüklediğinizi düşünmediğiniz uygulamalar varsa kaldırın. Apple, virüs konusunda iyileştirici adımlar atıyor, güvenlik açıklarını kapatmak için düzenli güncellemelerinizi yapmayı ihmal etmeyin.

Cihazınızı gerekiyorsa fabrika ayarlarına döndürmekten çekinmeyin, kötü amaçlı yazılımları temizlemenin en etkili yollarından birisi de bu. Tüm bunların ardından güvenilir antivirüs uygulamaları kullanmak ve güvenilir olmayan web sitelerinden uzak durmak, telefonunuzu virüslerden korumaya yetecektir.

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