FIFA 21, Steam'de Yayınlandı: Fiyatı ve Diğer Tüm Detaylar

Electronic Arts, fenomen futbol oyunu FIFA'nın son sürümü olan FIFA 21'i yayınladı. An itibarıyla oynanabilen oyun, yeni özelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla da çok fazla konuşulacak gibi görünüyor.

Futbol oyunları tutkunu oyunseverlerin bekledikleri gün nihayet geldi. Sektörün önemli isimlerinden Electronic Arts, oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri FIFA 21'i resmen yayınladı. An itibarıyla satın alındıktan sonra indirilen oyun, hem özellikleri hem de fiyatı ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

FIFA 21, üç farklı sürüm olarak oyuncuların hizmetine sunuluyor. Bu sürümler; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürümler arasında oynanış açısından pek fark olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Champions Edition ve Ultimate Edition'da 5 FUT maçında Kylian Mbappe'yi oynayabilmenizi sağlıyor. Ayrıca Champions Edition'da 10, Ultimate Edition'da ise 10, Ultimate Edition'da ise 20 adede kadar nadir altın paket sahibi oluyorsunuz.

Electronic Arts, her yıl olduğu gibi FIFA 21'de de genel iyileştirmeler yaptı. Bu bağlamda yeni nesil konsollar için uyumlu hale getirilen oyun, kariyer moduna da iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca oyuncular, FIFA 21'de yeni oyun dinamiklerini deneyimleyip, geliştirici ekibin tercih ettiği ikonik futbolcuları kullanabilecekler.

FIFA 21 sistem gereksinimleri

Minimum : İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

: Önerilen: İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



Steam listelemesinde yer alan bilgilere göre an itibarıyla satın alınıp oynanabilen FIFA 21, yüksek sayılabilecek fiyatlara sahip. Örneğin hiçbir ekstra içeriğe sahip olmayan FIFA 21 Standart Edition'ı satın almak isteyen bir oyuncunun 419,99 TL ödeme yapması gerekiyor. Champions Edition satın almak istediğinizde 559,99 TL ödeme yapmanız gerekirken oyunun en pahalı sürümü olan Ultimate Edition ise 599,99 TL olarak karşımıza çıkıyor.

FIFA 21'le ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak sahibi olmak isterseniz, burada bulunan haberimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun Steam sayfasına ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.