Bebek filler, kendi hortumlarını ağızlarına sokarak emebiliyor veya bazen hortumlarıyla vücutlarını emiyor. Peki bunun ardındaki sebep ne? Aslında insanlarla oldukça benzer!

Bebek fillerin görüntüleri hepimizin içini yumuş yumuş edebiliyor. Bazı fotoğraflarda veya şanslıysanız gerçek hayatta gördüğünüzde, bir şey fark ettiniz mi? Hortumlarını emiyorlar.

Bu ilginç durumun, yavru filler kadar sevimli bir cevabı var.

İnsan bebekleriyle aynı sebepten.

Hani bebekler baş parmaklarını emer ya, işte filler aynı şekilde hortumlarını emiyor. Yeni doğan insanlar gibi filler de güçlü bir emme refleksiyle doğuyorlar. Emmelerindeki sebebin altında yatan motivasyon bile aynı.

Emmek hem yiyecek hem de anne anlamına geliyor. Özetle motivasyonları rahatlamak da diyebiliriz.

Bazen gövdelerini de emebiliyorlar.

Gövdelerini emmek de hortumlarını emmek gibi bir rahatlama hissi vermesinin yanı sıra hortumlarını nasıl kullanacaklarını da böyle böyle öğrenmiş oluyorlar. Gövdelerini emdikçe kaslarını nasıl kontrol edebileceğini deneyimliyorlar.

Ayrıca gelişmiş bir koku aracı olarak gövdelerini emiyorlar. Diğer fillerin feromonlarını, gövdelerini idrara veya dışkıya dokundurarak ve ardından daha yakın bir koku elde etmek için gövdeyi ağızlarına sokarak tadabiliyorlar.

Her ne kadar gövde emmek genellikle yavru fillerde görülse de olgun veya yaşlı fillerin gergin ya da üzgün olduğunda gövdelerini emdiğine rastlanıyor.

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