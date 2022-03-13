Bazen filmlerde veya dizilerde karşımıza çıkan arabalar aklımızda kendilerine sağlam bir yer edinir. İşte sizlere bugün bahsedeceğimiz bir internet sitesi de filmlerde gördüğünüz arabaları bulmanıza yardım edebilir.

Sinema da arabalar da hayatımızın önemli parçalarıdır. E hal böyle olunca da bazı yapımlarda kullanılan arabalar, araba tutkunlarının ilgisini çekebiliyor ve büyük merak konusu olabiliyor.

İşte sizlere şimdi bahsedeceğimiz internet sitesi de yapımlarda kullanılan arabaları, en önemsiz gibi görünenlerini bile bulmanıza yardımcı oluyor. Bir nevi aradığınız her türlü filmi bulabileceğini IMDb’nin filmlerde kullanılan arabalara özel bir versiyonu olarak düşünebileceğiniz IMCDb (Internet Movie Cars Database) isimli bu site, bir filmde görüp modelini merak ettiğiniz bir arabayı, kullanıldığı sahneye kadar bulmanıza olanak tanıyor.

IMCDb, on binlerce farklı filmde kullanılan araçları bulmanıza yardım ediyor

Basitçe anlatmak gerekirse IMCDb film, animasyon filmi, televizyon filmi, mini dizi, dizi, animasyon serisi, kısa film, müzik videoları, belgesel ve kurgusal olmayan televizyon yapımları olmak üzere, toplam 75405 yapımda kullanılan arabaların bulunduğu dev bir arşiv görevi görüyor.

IMCDb’nin çalışma prensibi ise son derece kolay. Kendi tanımlamasına göre film ve dizi yapımlarında yer alan araba, bisiklet ve kamyon gibi taşıtların internet ortamındaki en eksiksiz listesini sunan IMCDb, size istediğiniz filmden istediğiniz aracın ekran görüntüsünü sunuyor.

Sitede üstte bulunan search yani arama butonuna tıkladığınızda, karşınıza istediğiniz bir yapımın adını yazarak o yapımda yer alan araçları bulabileceğiniz ya da tam tersine, bir aracın modelini yazarak o aracın bulunduğu yapımları bulabileceğiniz bir arama sistemi çıkıyor. Bunun dışında aradığınız bir aracı yılına ve türüne göre filtreleyebileceğiniz daha detaylı bir filtreleme sistemi de bulunuyor.

Buna ek olarak üstte, search butonunun yanında yer alan ‘inidentified’ butonu sayesinde, filmlerde yer alan ve tanımlanamayan taşıtlara da ulaşım sağlayabiliyorsunuz.