Final Fantasy III İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınlandı

Final Fantasy III'ün PC ve mobil versiyonları için yeni güncelleme yayınlandı. Güncellemeyle birlikte oyuna yeni oynanış özelliklerinin yanı sıra arayüz değişiklikleri ve ultra geniş ekran desteği geldi.

Final Fantasy III, PC ve mobil cihazlar için 2014 yılında piyasaya sürüldü ve popüler oyun, o zamandan beri geliştiriciler tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Square Enix, Final Fantasy III'ün Steam, iOS ve Android sürümleri için yeni bir güncelleme yayınladığını açıkladı.

Final Fantasy III, yayınlanan güncelleme ile görsel ve oyun deneyimini geliştiren yeni özelliklere kavuştu. Otomatik savaş özelliği ve 2 kat hızlı savaş modu ile birlikte Galeri modu da oyuna eklendi. Bu özellikler oyunun hem mobil hem de PC versiyonu için geldi. Diğer yandan PC'ye özel olarak kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve 21:9 ekran en boy oranı desteği gibi yenilikler sunuldu.

Final Fantasy III güncelleme notları:

Galeri Modu

Otomatik savaş özelliği

Savaşlarda 2x hız modu

Kullanıcı arayüzü değişiklikleri (Steam versiyonu için)

21:9 en boy oranı desteği (Steam versiyonu için)

Yeni diller: Geleneksel Çince (Steam versiyonu), Basitleştirilmiş Çince (Steam versiyonu), Tay dili ve Japonca

Final Fantasy III'ün hikayesi, kristaller tarafından seçilen dört genç karakterin dünyayı kurtarmak atıldıkları macerayı konu alıyor. Oyun, orijinal Super Famicon veya PlayStation versiyonlarında göre yenilenmiş 3D görseller, ara sahneler ve hikaye bölümleri içerecek şekilde güncellendi.

Final Fantasy III, yeni güncellemeyi kutlamak için şu anda Steam'de %50 indirimli olarak satılıyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Android ve iOS sürümlerinde ise indirim yapılmadı.