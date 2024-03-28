Elektrikli araç girişimi Fisker, şirket içi muhasebe kayıtlarındaki karışıklıklardan dolayı aylardır hangi müşteriden kaç para ön ödeme aldığını çözmeye çalışıyor.

Elektrikli otomobil girişimi Fisker, yakın zamanda yeni modellerini teslim ederken daha önce pek görülmemiş türden bir sorunla karşılaştı. Firma, muhasebe süreçlerinde yaşanan gevşekliklerden dolayı kimin kaç para ödediğini bir süreliğine de olsa tamamen karıştırdı. Aralık ayında ortaya çıkan durumun çözülmesi ise aylar sürdü.

Firmanın kendi yaptığı iç denetimde, muhasebe departmanının ödemelerin kayıtlarını doğru şekilde tutmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle de kimin kaç para ödediği konusunun belirlenmesi oldukça uzun bir zaman aldı. Neyse ki aylar süren çalışmanın sonunda ödemelerin büyük kısmı belirlenmiş oldu.

İç denetimde ortaya çıktı

Bazı müşterilerin ödeme için verdiği çekler zamanında tahsil edilemediği için geçerlilik sürelerinin dolduğu ortaya çıktı. Sonrasında da bazı kişilerin yaptığı ön ödemelerin yer yer yanlış ya da eksik kaydedildiği ortaya çıktı. Bu kayıtlar da düzeltildi. Öte yandan bazı müşteriler de hiç ödeme yapmamış olmalarına rağmen bu eksiklerden dolayı araç teslim aldı.

İç denetimin ardından dış denetimin de dört büyüklerinden olan PwC, konuyla ilgili olarak Fisker'dan daha fazla belge istedi. Fisker'ın daha önce teslim ettiği belgeler ise yeterli gelmedi. Toplanan belgelerin hepsinin gönderilmediği, gönderilenlerin de hepsinin doğru yere gönderilmediği ifade edildi.

Firmaların muhasebe kayıtlarını doğru tutmaları, özellikle borsaya açık şirketler için büyük önem taşıyor. Bakalım bu hata Fisker'ı nasıl etkileyecek.