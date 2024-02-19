Dünyaca ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, incelediği bir elektrikli otomobili "Bugüne kadar incelediği en kötü otomobil" olarak nitelendirdi. Gerekçeleri de oldukça makul.

Fisker markasının elektrikli SUV modeli Ocean, her ne kadar görünüşte pazardaki rakiplerinin gerisinde değişmiş gibi görünse de eleştirmenlerin hışmına uğramaktan kurtulamıyor. MKBHD adlı YouTube kanalının arkasındaki isim olan YouTuber Marques Brownlee, Ocean SUV incelemesinde araç için "incelediğim en kötü araç" ifadelerini kullandı.

Fisker Ocean ağır eleştirilere maruz kaldı

Cumartesi günü kendi YouTube kanalı Auto Focus'ta incelemesini paylaşan Brownlee, yaptığı incelemede aracın "garip" olduğunu söylerken, Ocean incelemesi için de "En garip otomotiv inceleme deneyimi" ifadelerini kullandı. YouTuber, bu aracı birisi ona hediye etse bile kullanmayacağını da söyledi.

Otomobilin incelenme süreci de pek de sorunsuz geçmedi. İlk olarak YouTuber, Fisker aracı kendilerine ulaştıramadığı için otomobili bir Mitsubishi bayisinden aldığını belirtti. Brownlee, inceleme öncesinde aracın 2.0 güncellemesinin de beklenmesinin istendiğini ifade etti.

Peki YouTuber'ın sevdiği hiçbir yanı olmadı mı otomobilin? Elbette var. Aracın genel olarak dış tasarımı ve içinin konforu, Brownlee'nin beğendiği özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca sürüş deneyiminin de bazı olumlu yanlarından bahsetti. Kısa bir süre aracın özelliklerini öven yayıncı sonrasında da olumsuz yanlara geçti.

İşte YouTuber'ın eleştirdiği noktalar

Brownlee, "Sanıyorum buradaki tema, elindeki çok sayıda seçenekle tam olarak ne yapacağını bilemeyen genç bir şirket." ifadesini kullanırken, aracın garip karakteristiklerinden bahsetti.

YouTuber'ın eleştirdiği noktalar ise şu şekilde: