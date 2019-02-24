Son birkaç gün içerisinde inanılmaz etkileyici iki katlanabilir telefonu gördük: Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X. Anlaşılan o ki bu telefonlar son olmayacak, çünkü TCL, kendi katlanabilir telefon prototiplerini MWC 2019'da gösterdi.

Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden olan Çin merkezli şirket TCL, bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir telefon örneklerini gösterdi. Görücüye çıkardıkları cihazların sadece prototip olduğunu üstüne basa basa belirten TCL, 2020'nin ortasına kadar katlanabilir bir telefonu piyasaya sürmeyi planlamadıklarını söyledi.

Çinli şirket, bunun iki temel nedeni olduğunu söylüyor: Teknoloji şu an için yeterince olgun değil ve 2000 dolar üstü fiyatlarıyla insanların alabilmesi için gereğinden fazla pahalı. Bu iki neden şirketin şimdilik esnek telefon çıkarmayacağı demek olsa da denemeyecek olması anlamına gelmiyor.

Şirketin DragonHinge adını verdiği menteşe sistemine sahip olan prototip telefonların birkaç farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan bazıları enine katlanırken, bazıları da dikine katlanıyor. Fakat telefon katlanınca da ekranlar arasında ciddi bir boşluk var. Bunun farkında olan TCL de telefonu piyasaya çıkarmamalarının sebepleri arasında bunu da gösteriyor.

Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden olan TCL, üretmiş olduğu birkaç farklı prototiple teknolojiye sahip olduğunu açık açık söylüyor. Bakalım şirket bahsetmiş olduğu 2020 ortasına kadar bu konuda ne kadar gelişme kaydedecek.