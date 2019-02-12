Katlanabilir telefon furyasına katılan Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu, ayrı katlanabilir parçaya sahip olacak.

Samsung’un yaptığı katlanabilir akıllı telefon duyurusunun ardından piyasa adeta alev aldı ve bütün akıllı telefon üreticileri kendi katlanabilir telefon modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Xiaomi’nin yeni modeli ise tam ortadan katlanmak yerine yanlardan iki kere katlanmasıyla farklı bir tarza sahip.

Xiaomi, Mobile World Congress öncesinde yaptığı bilgilendirme paylaşımlarına devam ediyor. Firma son olarak katlanabilir telefonunu tanıttı. İki defa katlanabilen bu cihaz, üç farklı forma sahip olabilecek. Telefonun ismi olarak ise Xiaomi Dual Flex ve Xiaomi MIX Flex simleri öne çıkıyor.

Telefonun yan tarafları kapanarak altında birleşiyor. Xiaomi’nin küresel halkla ilişkiler ekibinden gelen açıklamalarda, firmanın dünyada iki kere katlanabilen telefon üreten ilk firma olduğu için bunun getirdiği teknik zorlukları aşmak amacıyla firmanın geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ve böylece en uygun çözümü bulduklarını söyledi.

Ayrıca her yeniliğin bir ortaklık sonucu ortaya çıktığını söyleyen Xiaomi, tedarik zincirindeki ortaklarının da Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Katlanabilir ekran yapılmasının, katlanabilir telefon yapmak için yeterli olmadığını söyleyen firma, yenilikçi ürünlerin ve harika kullanıcı deneyiminin, tüm partilerin katılımıyla oluşturulabileceğini söyledi.

Xiaomi’nin telefonunun ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Güney Kore’de çıkan haberler ise telefonun çıkışının bu yılın ikinci yarısında olacağı yönünde.

Xiaomi'nin yeni telefonu, Mobile World Congress 2019’da en azından ilk haliyle görebilme ihtimalimiz var.