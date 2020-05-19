Flea Madness, PS5, Xbox Series X ve PC İçin Duyuruldu

Uzaylı pirelerle egzotik dünyalarda çok oyunculu olarak savaşabileceğiniz aksiyon oyunu Flea Madness'in PS5, Xbox Series X ve PC'ye geleceği açıklandı. Oyun farklı pire türlerinin savaşına ve türlerin evrimine sahne olacak.

Universim ve Serin Fate gibi oyunlarıyla tanınan Crytivo ve geliştirici Missset, çok oyunculu yakın dövüş kargaşası oyunu Flea Madness'ı duyurdu. Uzaylı pirelerin takım tabanlı PvP mücadelesine sahne olan oyun, 2021'de PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için piyasaya sürülecek.

Flea Madness, oyuncuların uzaylı pirelerin kontrolünü ele alacağı hızlı, tempolu bir oyun. Oyunda farklı pire türleri arasından seçim yapabilecek, yeteneklerini özelleştirebilecek ve daha sonra diğer böcek rakiplerinize üstün gelmek için egzotik arenalarda ve haritalarda mücadele edebileceksiniz.

Flea Madness çok oyunculu böcek savaşlarına sahne oluyor

Oyunda rakiplerinize yakın mesafeden saldırarak onları ısırmanız gerekiyor. Silah çeşitliliği konusundaki eksiklik, oyuncuların yiyebileceği çeşitli böceklerle telafi ediliyor. Bir düşmanı veya haritadaki diğer böcekleri parçaladığınızda, sağlığını doluyor ve çubuk dolduktan sonra pireniz evrimleşiyor.

Pireler evrim geçirdiklerinde düşmanların ısırmasını önleyen ve aynı zamanda görüşlerini kısıtlayan Fart (Osuruk) veya düşmanları yavaşlatarak hasar veren bir birikinti yaratan Vomit (Kusmuk) gibi saldırıların kilidini açabiliyorsunuz. Crytivo, geçtiğimiz hafta sonu PC'de ücretsiz bir alfa test etkinliği düzenledi. Oyuncular Crytivo Discord'a katılıp oyun anahtarı talep ederek diğer alfa testlerine katılabilecekler.

Flea Madness'ta alfa aşamasında oldukça kısıtlı özellikler sunuyor. Örneğin, şu anda sadece Slobbers ve Tentaculas adlı iki pire sınıfı var. Gelişim ilerledikçe oyuna daha fazla pire sınıfı eklenecek. Alfa öncesi sürümde sadece Invasion: Capture the Worm adlı bir bayrak yakalama modu sunuldu. Yakında death match ve free-for-all gibi gibi diğer klasik modların da gelmesi bekleniyor. Flea Madness, önümüzdeki yıl Steam ve yeni nesil konsollar için gelecek. Oyun hakkında daha fazlasını öğrenmek için Steam sayfasına buradan göz atabilirsiniz.