Heritage Edition modelleriyle eski Ford GT'lere modern bir yaklaşım sergileyen Ford, GT '64 Heritage Edition ile 1964 yılında geliştirilen GT prototipini günümüze uyarladı. Araç, hâlihazırda gerçekleşen Monterey Car Week'te sergilenecek.

Sesiyle kulakların pasını silen, gücüyle pistlere hükmeden Ford GT'nin üretimi 2022 itibarıyla maalesef sona eriyor. Ford, bu efsaneyi sınırlı sayıda üretilecek ve 1964 model Ford GT prototipine adeta saygı gösterisinde bulunacak olan 2022 Heritage Edition ile uğurlayacak.

Ford GT Heritage Edition araçları, geçmişte üretilen unutulmaz modellerin modern yorumlamaları olarak geliştirilmekte. 2022 Ford GT '64 Heritage Edition da Wimbledon Beyazı rengiyle, üçlü yarış çizgileriyle, Antimatter Mavisi karbon fiber jantlarıyla ve Lightspeed Mavisi Alcantara kaplı koltuklarıyla efsaneyi modern dünyadan selamlıyor diyebiliriz.

2022 Heritage Edition, 1964'te geliştirilen prototipin yanında sergilecek

2022 Ford GT '64 Heritage Edition, 1964'te üretilen ve günümüze kadar gelmeyi başarmış olan tek Ford GT prototipliyle birlikte Monterey Car Week'te sergilenecek. Bahsi geçen prototip, GT/105 şaşisi üzerine inşa edilmiş ve orijinal kaplamasını halen taşımakta.

Heritage Edition'da ön splitter, marşpiyeller, motor panjurları ve arka difüzör karbon fiberden üretilmiş. Brembo fren kaliperleri siyah grafiklerle birlikte gümüş renge boyanırken jantlarda siyah bijonlara yer verilmiş. Karbon fiber bileşenlere aracın içinde de rastlamak mümkün. Aracın kapı eşiklerinde, eşiklerin alt kısımlarında ve konsolda da karbon fiber detaylar mevcut.

Resimlerde yer alan Heritage Edition üretim öncesinde hazırlanmış bir prototip olsa da resimlerde görülen renkler üretilecek olan araçta da muhtemelen mevcut olacak. Bahsi geçen renkler, 1964'te geliştirilen prototipin renklerine de oldukça yakın.

2022 Ford GT '64 Heritage Edition'a ait fotoğraflar

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