Ford, özel yapım minibüslerine bir yenisini ekledi. Bu kez Türkiye'de üretilecek elektrikli hafif ticari E-Transit Custom'ı modifiye eden Ford, 2 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan bir canavar yarattılar.

ABD'li otomobil devi Ford'un Türkiye'de üreteceği ve bizzat bir Türk tarafından tasarlanan elektrikli hafif ticari aracı E-Transit Custom, 2023 Goodwood Festival of Speed isimli etkinlik için özel bir çalışmaya dahil edildi. Ford mühendisleri, bu araca benzersiz bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmalarla 1,973 beygir güce ulaşan E-Transit Custom, 0-100 km/sa hızlanmasını yalnızca 2 saniyede tamamlıyor. Ford, bu hafif ticariye "Ford Pro Electric SuperVan" ismini verdi.

Aslına bakacak olursak Ford, geçtiğimiz dönemlerde de SuperVan serisi altında konsept araçlar üretmişti. Bunlar, genelde aynı mantığa sahipti. Ancak son SuperVan, gerçekten de adının hakkını veriyor. Zira bu minibüste tamı tamına 4 adet elektrik motorunun kullanıldığı bir sistem bulunuyor. Ford tarafından yapılan açıklamalarda, E-Transit Custom'a olacak ilgiyi artırmak için böyle bir çalışma yapıldığı ifade edildi.

Karşınızda; 100 km/sa hıza 2 saniyede ulaşan özel minibüs

Ford Pro Electric SuperVan'ın dış görünüşü ve motoru gibi iç tasarımı da özel olarak tasarlandı. Aracın dinamiğini koruyabilmek için, gereksiz görülen tüm ağırlıklar atılmış durumda. Aracın içine bindiğinizde; küçük ve dijital bir ekrana eşlik eden bilgi ekranının varlığını görüyoruz. Yarış arabalarındaki gibi görünen alcantara kumaş kaplı direksiyon da iç tasarımdaki diğer detaylar arasında. Peki bu geniş iç hacimde ne mi var? Sağlamlığı artırmak için kullanılan karbon fiber borular...

Özel olarak tasarlanan minibüs, teknik anlamda da oldukça özel bir yapıya sahip. Lastik Temizleme Modu gibi drag yarışları için tasarlanmış özelliklere sahip olan Ford Pro Electric SuperVan, pist, drift ve yarış modu için de özel teknolojiler içeriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu hafif ticari, hiçbir zaman piyasaya sürülmeyecek.

Özel tasarım E-Transit Custom için hazırlanan video