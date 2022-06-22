Ford Focus’un Yollara Ne Zaman Veda Edeceği Resmen Açıklandı

Ford, en ikonik otomobillerinden olan Focus’un üretimini durduracağı tarihi açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda yenilenmiş (facelift) Focus ve Fiesta modellerini ülkemizde satışa sunacağını açıklayan Ford, otomobillerin fiyatlarını da açıklamıştı. Ancak ABD’li otomotiv devi, popüler modellerini bir bir üretimden kaldırma kararı alıyor.

Birkaç ay önce yeni elektrikli otomobil serisini duyuran Ford, içten yanmalı Mondeo, Focus ve Fiesta modellerine yakın zamanda veda edeceğimizi açıklamış ancak net bir tarih vermemişti. Bugün yapılan açıklamada Ford’un Avrupa’daki en popüler otomobillerinden olan Ford Focus’un yollara ne zaman veda edeceği açıklandı.

Ford Focus’un üretimi için son tarih 2025

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz için de tanıtılan yeni hibrit Ford Focus, sahip olduğu özelliklerle göz kamaştırırken fiyatıyla da canları sıkmıştı. Son yıllarda otomotiv piyasasının yavaş yavaş yön değiştirmesinin ardından her geçen gün popülerliğini kaybeden sedan ve hatchback araçlar bir bir piyasadan çekilmeye hazırlanıyor.

Otomobil severlerin her geçen gün sedan ve hatchback araçlardan vazgeçip Crossover’lara yönelmesi, Ford’un Kuga ve Puma gibi araçlarının öne çıkmasını sağlarken Fiesta ve Focus’un satışlarının ciddi miktarda azalmasına neden oluyor. 29 Ağustos tarihinde üretimi ciddi miktarda azaltılacak olan Focus da bu değişimden nasibini alanlar arasında.

Ford’un bugün yaptığı açıklamasına göre Ford Focus, 2024 yılında yeni elektrikli otomobil filosunun tanıtılmasından 1 yıl sonra yani 2025 yılında son kez üretim bandından çıkacak. Daha sonrasında ise ne yazık ki Focus modeline veda edeceğiz.