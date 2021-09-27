Ford Ranger 2021 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Yenilenen Ford Ranger; zorlu arazi koşullarındaki performansı, çekiş gücü ve fiyatıyla Avrupa'nın ve ülkemizin en sevilen pikap modelleri arasında yer alıyor. Bu içeriğimizdeyse Ford Ranger'ın detaylarına ve güncel fiyat listesine bakacağız.

ABD'li otomotiv devi Ford, pikap ailesinin en iddialı üyesi olan Ranger'ın yenilenen modelini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Ford Ranger tasarım hatlarının teknolojiyle buluştuğu yenilenen Ranger, kas gücüyle beyin gücünü harmanlayarak üst düzey bir sürüş deneyimi vadediyor.

2.0L EcoBlue Dizel motorla birlikte gelen Ford Ranger; XLT ve Wildtrak olmak üzere 2 farklı donanım paketine sahip. 4x2 ve 4x4 olmak üzere gövde tipine göre ayrılan modeller, 6 ileri manuel veya 10 ileri otomatik seçeneklerine sahip. İşte gücü, tasarımı ve özellikleriyle piyasanın en sevilen pikaplarından olan yeni Ford Ranger'ın dikkat çeken özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Tasarım:

Dış tasarım:

Görsel anlamda önceki nesle kıyasla büyük değişiklikler almayan yeni Ford Ranger, Ranger'ın yıllar içerisinde oluşan tasarım anlayışını büyük ölçüde koruyor. Ön tarafta dikkat çeken ilk nokta yenilenen sis farları olurken bunun haricinde ızgara ve Ford amblem detaylarının aynı kaldığını görüyoruz. 6 kollu jantlar araca şık bir görünüm katarken heybetli görünümün korunduğunu da belirtmekte fayda var.

Boyutlarına baktığımızda 5359 mm uzunluğunda olan Ford Ranger önde standart olarak 1058 mm, arka taraftaysa 902 mm'lik bacak mesafesi sunuyor. 237 mm'lik yerden yüksekliğiyle en çetin arazi koşullarında bile etkileyici performans sunan aracın yerden en üst noktaya yüksekliği ise 1815 mm. Bu noktada ön tarafta 1022 mm, arka taraftaysa 975 mm'lik baş mesafesiyle ferah bir ortam yolculara sunuluyor.

Ford Ranger'ın renk seçenekleri arasındaysa Buz Beyazı, Aytozu Gri, Yıldırım Mavi, Fırtına Gri, Spor Kırmızı, Kumsal Gri, Akik Siyah ve Çöl Turuncusu yer alıyor. Ayrıca Ford, dış kaplamanın paslanmaya karşı 12 yıl garantili olduğunu da iddia ediyor.

İç tasarım:

İç tarafa geçtiğimizde klasik pikapların aksine aile yaşamı için de uygun bir ortam bizleri karşılıyor. Sürücüye ek olarak 4 kişinin rahatlıkla yolculuk edebileceği geniş bir iç mekâna sahip olan Ranger, özellikle de yenilenen koltuklarıyla dikkat çekiyor.

Kokpite baktığımızda göze çarpan ilk detay 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranı oluyor. Bu ekranda eller serbest telefon görüşmesi, sesli SMS okuma, AppleCarPlay ve Android Auto gibi teknolojiler destekleniyor. Bu ekranın hemen iki yanında ve sürücü ve yolcu koltuklarının köşelerinde olmak üzere 4 adet havalandırma çıkışı bulunuyor. Deri kaplama direksiyon simidi ve vites topuzu da araca premium bir hava katıyor.

Güvenlik:

Çarpışma önleme yardımı:

Ford Ranger, bünyesinde barındırdığı radar ve kamera teknolojisi ile önündeki yolu sürekli olarak tarar. Bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma tehlikesi algılandığında araç sürücüyü uyarır ve bu uyarıya zamanında yanıt verilmezse otomatik frenleme devreye girer.

Elektronik stabilite programı:

Elektronik stabilite programı ile Ford Ranger aracınızın ilerleyişi sürekli izlenir. Sistem, araç hakimiyetinin kaybolduğunu algılarsa her tekerleğe otomatik fren uygulayarak dengeli hale getirir.

Gelişmiş çekiş kontrol sistemi:

Özellikle arazi koşullarında hayat kurtaran bir özellik olan gelişmiş çekiş kontrol sistemi, tekerleklerin gereksiz patinaj yapmasını engeller ve ihtiyaç duyulan anlarda en iyi kavrama gücü, performans ve dengeyi sağlar. Sistem, aracınız hızlanır veya yavaşlarken mümkün olan en iyi kavrama ve yol tutuş gücünü sağlamak için her tekerleğin gücünü sürekli olarak izler ve ayrı ayrı ayarlar.

Adaptif yük kontrolü:

Adaptif yük kontrolü özelliği, elektronik stabilite kontrol sistemini aracınızın taşıdığı toplam ağırlığa göre otomatik olarak ayarlar. Bu sayede aracınız için en iyi kontrol ve denge sağlanır.

Devrilme kontrol sistemi:

Zorlu arazi şartlarında kaliteli ve güvenli bir sürüş deneyimi için tasarlanan Ford Ranger'ın devrilme kontrol sistemi, özellikle yüksek ağırlık merkezli durumlarda ve dışa eğimli virajlarda lastiklerin yerde tutulmasına yardımcı olur.

Lastik basıncı izleme sistemi:

Aracınızla seyir halindeyken lastiklerden birinin basınç kaybetmeye başlaması durumunda Ford Ranger'ın lastik basıncı izleme sistemi gösterge panelindeki simgeyi yakarak sizi uyarır.

Şerit takip sistemi:

Artık yeni nesil tüm araçlarda yer alan şerit takip sistemi, araçta yer alan kameralarla yolu sürekli izleyip şerit dışına çıktığınızı anlayabiliyor. Şerit ihlali tespit edilirse sistem direksiyonu titretiyor ve görsel bir uyarı veriyor.

Gelişmiş otomatik park sistemi:

Ford Ranger'ın gelişmiş otomatik park sistemi, araçta bulunan sensörler sayesinde yanından geçtiğiniz uygun park alanlarını tespit edebiliyor. Ardından aracı yönlendirerek bu boşluklara otomatik olarak park ediyor.

Konfor:

Entegre navigasyon:

Ford Ranger, 8 inç ekran ve DAB ses sistemine sahip tam entegre bir uydu navigasyon sistemiyle sunuluyor. Böylece gidilecek adresi hem ekrandan haritalı bir şekilde görüntüleyebiliyor hem de sesli komutlar alabiliyorsunuz.

Anahtarsız giriş:

Sürücülere büyük bir rahatlık sağlayan anahtarsız giriş ve çalıştırma, yeni Ford Ranger'ın Wildtrak donanım paketinde yer alıyor. Bu sistem sayesinde anahtarınız cebinizde aracınıza yaklaştığınızda aracınız anahtarı algılıyor ve kapı koluna dokunmanız ile kilidin açılmasını sağlıyor.

Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima:

Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima sayesinde sürücü ve yolcular, tercih ettikleri sıcaklığı ayrı ayrı belirleyebilir. Gelişmiş klima özelliği sayesinde belirlenen ideal sıcaklıklar sürücü ve yolcular için korunur.

Isıtmalı ön koltuklar:

Konforu teknolojiyle buluşturan yeni Ranger'ın en üst donanım paketi olan Wildtrak'te sürücü ve ön yolcu koltuğu için ısıtma desteği sunuluyor. Böylece soğuk kış günlerinde seyahat etmek çok daha keyifli bir hal alıyor.

Deri kaplama direksiyon simidi ve vites topuzu:

Yeni Ford Ranger, tüm donanım paketlerinde deri kaplama direksiyon simidi ve vites topuzuyla geliyor. Araca daha elit bir hava katan deri kaplama, aynı zamanda tutuş hissiyatını iyileştirerek konforu artırıyor.

Geri görüş kamerası:

Ford Ranger aracınızda geri vitese geçtiğinizde geri görüş kamerası otomatik olarak devreye girerek arka görüntüyü 8 inç boyutundaki dokunmatik ekrana yansıtıyor. Kamera görüntüsü üzerindeki işaretleme çizgileri aracın hangi yönde hareket ettiğini göstererek daha kolay bir park imkânı sunuyor.

Ford Ranger donanım paketleri:

XLT

Wildtrak

Yeni Ford Ranger, XLT ve Wildtrak olmak üzere 2 farklı donanım paketine sahip. Bu noktada XLT boş paket olurken Wildtrak ise daha dolu paket olarak karşımıza çıkıyor. Temel özellikler ve güvenlik sistemleri her iki pakette de ortakken daha premium özellikler yalnızca dolu pakette yer alıyor.

XLT pakete baktığımızda krom ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu, krom kaplamalı, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, 17 inç alaşım jantlar, halojen farlar, ön sis farları, çift bölgeli iklim kontrollü dijital klima, yağmur sensörü, iç dikiz aynası, deri kaplama direksiyon simidi ve vites topuzu, ısıtmalı ön cam, elektrikli ön ve arka camlar, direksiyon üzerinde multimedya sistemi, 6 adet hoparlör, 8 inç renkli dokunmatik ekran ve arka park sensörünü görüyoruz.

Wildtrak'e geçtiğimizdeyse XLT'ye ek olarak kaya grisi ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu, siyah spor barlar, tavan rayları, karartılmış arka camlar, 18 inç alaşım jantlar, LED farlar ve LED ön sis farları, parçalı deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, araç içi LED ambiyans aydınlatma, navigasyon, geri görüş kamerası, ön park sensörü ve 230/240 V güç dönüştürücü bizleri karşılıyor.

Ford Ranger performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Ford Ranger, 2.0 litrelik dizel motorda 4x2 ve 4x4 gövde seçenekleriyle geliyor. Her iki gövde tipi için de 6 ileri manuel ve 10 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor. Güce baktığımızda 4x4 Wildtrak paketi hariç tüm modellerde 170 beygir güç ve 420 Nm tork üretildiğini görüyoruz. 4x4 Wildtrak A/T seçeneğindeyse güç 213 beygire, tork ise 500 Nm'ye çıkıyor. Ford Ranger ailesinin yakıt tüketimleriyse şöyle:

4x2 XLT MT 170 PS:

Şehir içi (L/100 km): 8,1

Şehir dışı (L/100 km): 6,3

Ortalama (L/100 km): 7

4x2 XLT A/T 170 PS:

Şehir içi (L/100 km): 8,3

Şehir dışı (L/100 km): 6,6

Ortalama (L/100 km): 7,2

4x4 XLT MT 170 PS:

Şehir içi (L/100 km): 8

Şehir dışı (L/100 km): 6,4

Ortalama (L/100 km): 7

4x4 XLT A/T 170 PS:

Şehir içi (L/100 km): 8,6

Şehir dışı (L/100 km): 6,9

Ortalama (L/100 km): 7,5

4x4 Wildtrak A/T 213 PS:

Şehir içi (L/100 km): 9,1

Şehir dışı (L/100 km): 7,1

Ortalama (L/100 km): 7,8

2021 Ford Ranger fiyatları: