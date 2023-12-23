Ford Otosan, Romanya'daki fabrikasında ürettiği yeni nesil ilk Transit Courier ve Tourneo Courier'ın teslimatlarına geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bugün ise Tourneo Courier ve Transit Courier, Türkiye'de resmî olarak satışa sunuldu.

Ford Otosan, SUV görünümlü yeni ticari araçlarını resmî olarak Türkiye'de satışa sundu. Geçtiğimiz haftalarda Romanya'dan Avrupa ve Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkan Transit Courier ve Tourneo Courier, bugün Türkiye'ye ulaştı.

SUV görünümleri ile dikkat çeken ancak ticari araç kategorisinde yer alan Transit Courier ve Tourneo Courier, yenilikçi özellikleri ile merak uyandırıyor.

Yeni Ford Transit Courier

Yeni Ford Transit Courier, yepyeni özelliklerle donatılmış durumda. 1.5L Duratorq TDCi Dizel Motor daha yüksek performans sağlarken ağır yüklerin taşınması için ideal bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Bu motor Çekiş Kontrol Sistemi ile birleşince, aracın yokuşta ileri ve geri hareketlerini geçici olarak durduruyor. Bu sayede fren sistemine 2,5 saniyelik ekstra bir basınç uygulayarak aracı kaygan zeminlerde durduruyor.

Maksimum yakıt tasarrufu vadeden Yeni Ford Transit Courier, 6 ileri vitesi ile sürücülere daha ekonomik bir sürüş sağlıyor. Yüksek hızlara çıkıldığında araç 6. vitese alındığında hem yakıt tasarrufu sağlanıyor hem de vites geçişleri daha yumuşak bir hâl alıyor.

Elektronik Stabilite Programı ve Çekiş Kontrol Sistemi, aracın her hareketini takip ediyor. Bu iki sistem beraber çalıştığında, yolda tutuşun azaldığı anlarda lastiklere otomatik fren darbeleri iletiyor ve dengeyi sağlıyor.

Ticari araçlarda yüksek ağırlığa sahip yükler taşındığı zaman sürüş biraz zorlaşabiliyor. Ancak Ford, Yeni Ford Transit Courier'a özel geliştirdiği devrilme oranı sensörü ile aracın ağır yük taşıma durumunda virajlarda ekstra güvenlik sağlıyor.

Yeni Ford Tourneo Courier

Ford'un Türkiye piyasasında satışa sunduğu ikinci aracı olan Yeni Ford Tourneo Courier, gücünü 1.0 litre Ford EcoBoost benzinli motordan alıyor. 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik şanzıman seçeneklerini barındıran Yeni Ford Tourneo Courier, ayrıca dizel motor tercih edenler için de 1.5 litre EcoBlue dizel 6 ileri manuel seçeneği ile piyasaya sunuldu.

2.45 m3’e kadar bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Bagajında bulunan akıllı saklama bölmeleri sayesinde ise küçük eşyalar kolayca muhafaza edilebiliyor. 5 kişiye kadar taşıma kapasitesi olan ticari araç, katlanabilen arka koltuklar sayesinde sürücülere ekstra bagaj kapasitesi sunuyor.

Ford Otosan, 2022 yılının başlarında yaklaşık 715 milyon euro yatırım ile Romanya'daki Ford fabrikasını satın almıştı. Ford Ototsan, tüm üretim süreçlerinden sorumlu olduğu Yeni Ford Tourneo Courier ve Yeni Ford Transit Courier'i Türkiye'de satışa sunma kararı aldı. Transit Courier 787.900 TL'den,Tourneo Courier ise 917.400 TL'den başlayan fiyatlara sahip.