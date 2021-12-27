Ford Transit Custom Fiyatları ve Dikkat Çeken Özellikleri

Yük ve eşya taşımacılığındaki performansıyla ticari hayatın her zaman gözdesi olan Ford Transit, Ford Transit Custom modeli ile günümüz dünyasına uyum sağlıyor. Tecrübesini gücü ile gösteren Ford Transit Custom pek çok yenilikçi özelliğe, akıllı teknolojilere ve eskisinden çok daha verimli bir kullanıma sahip.

Bazı marka ve model araçlar kendi segmentlerinde dünün tecrübesi ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarlar. Yük ve eşya taşımacılığı denilince akla gelen ilk araçlardan olan, ticari hayatın gözdesi Ford Transit de bunlardan biri. Yeni Ford Transit Custom yalnızca dünü ve bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendiren yenilikçi özelliklere, akıllı teknolojilere ve yüksek verimliliğe sahip bir model.

Ford Transit Custom, yeni nesil kullanıcılara farklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Çok daha yüksek performans gösteren motoru, akıllı teknolojilerle donatılmış iç tasarımı, arttırılmış güvenlik donanımları ve benzersiz yük taşıma performansı ile Ford Transit Custom, bildiğimiz eski Ford Transit modellerini unutturacak yeni özelliklere sahip. Ford Transit Custom özelliklerine gelin yakından bakalım.

Sürüş ve tasarım: Otomatik yanan dinamik LED ön farlar

Ford Transit Custom gibi ağır ve geniş araçları kullanmak her babayiğidin harcı değildir diye düşünebilirsiniz. Ancak bu yeni model çok daha çevik. Bu sınıftaki araçlarda pek karşımıza çıkmayan türdeki park sensörleri sayesinde, sürücülerin korkulu rüyası olan park etmek artık bir çocuk oyuncağı haline geliyor.

Özelleştirilmiş gece farları ve gündüz LED farları sayesinde maksimum güvenliği yakalıyorsunuz. Ford Transit Custom benzeri araçları gece kullanımının zorluğunu düşünen mühendisler, otomatik yanan dinamik LED ön farlar ile diğer sürücülerin gözünü alacak sorunları ortaya kaldırdılar.

Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi sayesinde ıslak ve zorlu zeminlerde bile kontrolü kaybetmeyeceksiniz. Ford SYNC Acil Durum Yardımı ise bu aracı aldığınız zaman olası kaza ya da diğer acil durumlarda en büyük yardımcılarınızdan biri haline geliyor.

Motor performansı: Yakıt tasarrufu sağlayan EcoBlue Hibrit motor seçeneği

Ford Transit Custom 2.0 lt EcoBlue dizel motora sahip. 415 Nm tork gücü sayesinde çok daha yüksek bir çekiş performansı sunuyor. Tüm bunların yanı sıra sunulan EcoBlue Hibrit motor seçeneği, bu segmentteki bir araçta ilk ve tek kez kullanılıyor. EcoBlue Hibrit motor demek, şehir içi kullanımda maksimum yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

Ford Transit Custom, egzoz gazındaki NOx emisyonlarını su ve azota dönüştürmek için AdBlue® sıvısı kullanan seçici katalitik indirgeme sistemine sahip. Bu sistemde bulunan özel partikül filtresi katı parçacıkları süzüyor. Bu sayede Ford Transit Custom gibi güçlü bir araç bile çevreye minimum zarar veriyor.

Ford Transit Custom’da bulunan otomatik start - stop özelliği, şehir içinde %10 yakıt tasarrufu sağlıyor. SelectShift otomatik şanzıman sayesinde en yoğun trafikte bile sorunsuz bir performans yakalarsınız. SelectShift otomatik şanzıman özelliği sürücü tarafından kapatılabilir.

Donanım ve özellikler: Türkçe komutlarla çalışabilen ​akıllı ekran

Ford Transit Custom, Ford SYNC 3 teknolojisine sahip 8 inçlik bir akıllı ekrana sahip. Türkçe komutlarla çalışabilen bu teknoloji ile telefonunuzu ve çalan müziği kontrol edebilirsiniz. Bu tür akıllı teknolojilerin Türkçe sesli komutlara uyumlu olması sayesinde sürücüler gözlerini bir an olsun yoldan ayırmamış olurlar.

Quickclear sistemi ise Ford Transit Custom’ın en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Bu akıllı teknoloji sayesinde kış aylarında, özellikle sabah saatlerinde görülen cam buzlanması sorun olmaktan çıkıyor. Quickclear tuşuna bastığınız anda camlar, ultra ince filamanlar tarafından hızla ısıtılarak buz çözülmüş oluyor.

9 kişi taşıma kapasitesine sahip olan Ford Transit Custom’ın koltukları çok daha ince ancak özel yapısı sayesinde çok daha dayanıklı. Özenle tasarlanmış iç yapısı sayesinde yolcuların her biri araç içini bir ofis gibi kullanabiliyor. Özel kadranı sayesinde hem sürücü hem de ön koltukta bulunan yolcu, araç içi sıcaklığı kolayca kontrol edebilirler.

Yük taşıma kapasitesi: Özel olarak tasarlanmış kasa yapısı

Ford Transit Custom, özel olarak tasarlanmış kasa yapısı sayesinde yolcu koltuklarını yatırmaya bile gerek kalmadan 4 metreye kadar olan tüm yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor. Uzun dingil mesafesine sahip olan Ford Transit Custom modelinin sunduğu yük alanı tam 6.8 metreküptür.

Ford Transit Custom yük alanının en dikkat çeken özelliği ise gizli kayar kapı rayıdır. Ustalıkla gizlenmiş bu ray hem şık bir görünüm hem de yüksek aerodinamik kazandırır. Yapılan binlerce test sonucunda görülmüştür ki Ford Transit Custom, tam kapasiteyle doluyken bile olası kazalara karşı dirençlidir.

Yeni Yük Alanı Koruma Kiti hem daha dayanıklı hem de çok daha kolay temizlenebilir bir yapıdadır. Yeni yük bağlama sistemi ile taşınan eşyaların zarar görmesini önler. 360 derecelik contalara sahip olan arka kapılar özgürce açıldığı için çok daha kolay bir yükleme sağlar.

Güvenlik: Aktif Devrilme Kontrolü sayesinde kazaların önüne geçiyor

Öncelikle belirtelim; Ford Transit Custom, yapılan Euro NCAP güvenlik testi sonunda aktif güvenlik alanında en iyi performansı göstermiştir. Treyler Eğim Kontrol Sistemi, aracın savrulma ve devrilme ihtimalini anlık olarak ölçer. Bu ölçüm sonunda aracın çekişi otomatik olarak kontrol altına alınır ve olası kazaların önüne geçilir.

Treyler Eğim Kontrol Sisteminin yanı sıra Ford Transit Custom’da bir de Aktif Devrilme Kontrolü bulunuyor. Ford’a özel olan Aktif Devrilme Kontrolü sayesinde ağırlık merkezi kaydığında ya da dışa eğimin fazla olduğu virajlarda yer tutuşu arttırılarak olası kazaların önüne geçilir.

Elektronik Stabilite Programı, aracın hareketini izleyerek kayma durumlarında otomatik olarak aracı düzeltir. Bu sistemin temel amacı, aracın sürücü kontrolünden çıktığı anlarda sistem tarafından kontrolünü sağlamaktır. Tüm bunların yanı sıra Ford Transit Custom modelinde olası kaza durumlarında devreye girecek benzersiz bir hava yastığı sistemi bulunuyor.

Ford Transit Custom 2021 fiyat listesi:

Ford Transit Custom Trend donanım fiyat listesi: Trend donanım, VAN (Kısa şasi) 320S 2+1, 2.0L EcoBlue 105PS dizel manuel: 333.400 TL Trend donanım, VAN (Uzun şasi) 340L 2+1, 2.0L EcoBlue 130PS dizel manuel: 350.500 TL Trend donanım, VAN (Uzun şasi) 340L 2+1, 2.0L EcoBlue 170PS dizel hibrit manuel: 400.900 TL Trend donanım, VAN (Kısa şasi, orta tavan) 340S 2+1, 2.0L EcoBlue 130PS dizel manuel: 358.700 TL Trend donanım, VAN (Uzun şasi, orta tavan) 340L 2+1, 2.0L EcoBlue 130PS dizel manuel: 367.600 TL Trend donanım, VAN (Uzun şasi) 340L 2+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS dizel otomatik: 381.900 TL Trend donanım, Kombi (Kısa şasi) 320S 5+1, 2.0L EcoBlue 130PS dizel manuel: 410.300 TL Trend donanım, Kombi Van (Kısa şasi), 320S 5+1, 2.0L EcoBlue 130PS dizel manuel: 407.500 TL Trend donanım, Kombi Van (Uzun şasi) 320L 2+1, 2.0L EcoBlue 130PS dizel manuel 424.200 TL

Ford Transit Custom Deluxe donanım fiyat listesi: Deluxe donanım, Kombi (Kısa şasi), 320S 5+1, 2.0L EcoBlue 170PS dizel otomatik: 425.600 TL Deluxe donanım, Kombi (Kısa şasi), 320S 5+1, 2.0L EcoBlue 170PS dizel otomatik: 450.300 TL Deluxe donanım, Camlı VAN (Uzun şasi) 320L 1+2, 2.0L EcoBlue 170PS dizel manuel: 413.700 TL Deluxe donanım, Kombi VAN (Kısa şasi), 320S 5+1,2.0L EcoBlue 170PS dizel manuel: 423.800 TL Deluxe donanım, Kombi VAN (Kısa şasi), 320S 5+1,2.0L EcoBlue 170PS dizel otomatik: 448.500 TL Deluxe donanım, Kombi VAN (Uzun şasi), 320L 5+1,2.0L EcoBlue 170PS dizel manuel: 439.000 TL Deluxe donanım, Kombi VAN (Uzun şasi), 320L 5+1,2.0L EcoBlue 170PS dizel otomatik: 463.700 TL



Yük ve eşya taşımacılığına yeni bir soluk getiren Ford Transit Custom modelinin öne çıkan özelliklerinden ve fiyat aralığından bahsettik. Kendi segmentine pek çok yenilikçi özellik ve akıllı teknoloji getiren Ford Transit Custom hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.