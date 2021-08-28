Sezon başından bu yana takvime bir girip bir çıkan ve tarihi değişen Türkiye GP konusunda yeni gelişmeler yaşandı. FIA'nın açıkladığı yeni takvime göre Türkiye GP 1 hafta gecikmeyle 10 Ekim'de yapılacak.

Formula 1 takviminin pist üzerindeki en olaylı yarışının hangisi olacağını sezon sonunda göreceğiz ancak pist dışında yılın en olaylı yarışı hiç şüphe yok ki Türkiye GP'si oldu. Yarışa dair yeni gelişmeler var.

Bu yıl takvime eklenen Türkiye GP, daha sonra Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alması nedeniyle takvimden çıkarılmıştı. Daha sonra iptal edilen yarışların olması ile birlikte Türkiye tekrar takvime girmiş ve kendisine 3 Ekim tarihinde yer bulmuştu.

Türkiye GP'nin tarihi değişti

Daha önce takvimde 1-2-3 Ekim tarihlerinde kendisine yer bulan Intercity İstanbulPark Türkiye GP, yeni takvime göre 8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek. Japonya'nın çıkarıldığı takvimde şu anda hangi pistte yapılacağı da bilinmeyen bir yarış bulunuyor.

Formula 1'in lojistik ağı oldukça kompleks olduğu için yarışların birinde bile değişiklik olması bütün takvimi etkiliyor. Japonya GP'nin ülkedeki katı Covid önlemleri sonucu iptal olmasının ardından FIA yönetimi de yeni bir takvim hazırlamak durumunda kaldı.

Aslında yaşanan iptallerin ardından Türkiye GP'sinin de iptal olup olmayacağı konuşulmaya başlanmıştı. Yapılan açıklama ile birlikte gecikmeli de olsa Formula 1'in İstanbul'a geleceğini öğrenmek yüreklere su serpti.

İki yarışın daha tarihi değişti

Türkiye GP ile birlikte takvimde Meksika GP ve Brezilya GP de 1 hafta sonraya atılmış oldu. Bu yarışların ardından 21 Kasım'da henüz hangi ülkede ve hangi pistte yapılacağı bilinmeyen bir GP daha yapılacak. Sezona ise Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP'ler ile son nokta koyulmuş olacak.

Türkiye ise bu yarışla birlikte üst üste iki yıl boyunca ülkemizde düzenlenmiş olacak. Geçtiğimiz yıl yoğun yağmur ve sürpriz sonuçlarla büyük beğeni kazanan Türkiye GP'nin bu yıl da unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapmasını umuyoruz.