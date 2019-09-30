Fortnite'ın 11. Sezon Haritası, Tamamen Farklı Görünecek

Fortnite 11. Sezon, söylentilere göre oyun tarihindeki en büyük güncellemelerden biriyle başlayacak. Ortaya çıkan bazı fotoğraflar ve iddialara göre yeni sezonda özellikle harita için büyük değişiklikler planlanıyor.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ın son sezonu, iddialara göre büyük değişikliklere sahne olacak. En büyük değişikliklerden biri, oyunun haritasında olacak ve harita, yeni sezon için tamamen yeniden tasarlanacak.

İki yıl önceki çıkışından bu yana her yeni Fortnite sezonu, yeni donmuş bölgeler ve çöl alanları gibi artan değişikliklerle geldi ancak ortaya çıkan bir yükleme ekranı, Fortnite'a yepyeni bir görünüm kazandırmak adına haritanın tamamının 11. Sezon için yeniden çizileceğini gösteriyor.

Haritaya yeni bölgeler eklenecek:

Oyunun temel dosyalarında keşfedilen ayrı bir sızıntı, yeni haritayı oluşturabilecek 12 yeni konumu ortaya çıkardı. Yeni lokasyonlar arasında Camp Cod, Dirty Docks, Mountain Meadow ve Slurpy Swamp, Sunny Shores ve Weeping Woods gibi isimler var.

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, daha fazla eşleştirme mantığı ve yapay zekâ botları da dâhil olmak üzere 11. Sezon ile ilgili bazı güncellemeleri şimdiden duyurdu. Her iki değişiklik de yeni ve deneyimsiz oyuncuların yetenekli oyuncular tarafından sürekli olarak yakalanıp öldürülmeden oyuna alışmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış.

Tüm oyuncular değişiklikten memnun değil:

Ünlü Fortnite oyuncusu Ninja, güncellemeler hakkında şüpheye sahip olanlardan biri. Aynı savaşlarda benzer beceri seviyesine sahip oyuncuları buluşturacak eşleştirme özelliği hakkında konuşan Ninja, “Bu konuda nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Beceriye dayalı eşleştirme hiç işe yaramadı mı? Yoksa yanlış mıyım? İyi oyuncular her zaman iyi oyunculara karşı oynamak istemez” ifadelerini kullandı.

Epic Games, Fortnite'ın 11. Sezon'unun ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı ve 10. Sezon'un PlayStation Network listesine göre 6 Ekim'de sona ermesi planlanıyor. Önceki sezonların çıkış tarihini düşünürsek 11. Sezon'un, 6 Ekim ile 10 Ekim arasında herhangi bir günde başlamasının olası olduğunu söyleyebiliriz.