Fortnite’ta Neredeyse 'Hile' ile Eşdeğer Bir Hata Bulundu

Fornite'ta mücadelelere geç dâhil olarak diğer oyuncuların önünde geçmenizi sağlayacak bir hataya rastlandı. Sadece Mac cihazlar için geçerli olan bu hata, oyuncuların neredeyse yarısını öldüğünde sizi oyuna dâhil ediyor.

Sevilen Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite, insanların evde kalmalarıyla birlikte anlık kullanıcı sayısını artırdı. Artan kullanıcı sayısıyla birlikte oyundaki hatalarda sık göze batmaya başladı. Özellikle Mac kullanıcılarının yaşadığı garip hata, son zamanlarda oyuncuların canını sıkıyor.

Diyelim ki evde oturuyorsunuz ve canınız arkadaşlarınızla Fortnite oynamak istedi. Mac’inizi açtınız ve masaüstünde bulunan Fortnite simgesine tıkladınız. Mücadeleye kabul edildikten sonra, tam nereye ineceğinizi düşünürken yükleme ekranından ayrılıyorsunuz. Tekrar oyuna dönüyorsunuz fakat artık çok geç oluyor.

Fortnite’taki hata; sizi, çoğu kişi öldüğünde oyuna geri sokuyor:

Fortnite, oyuncuların yarısı ölmesine rağmen oyunun devam etmesine izin veriyor. Yalnızca oyunun Mac versiyonunda olan hata, mücadeleye kabul edildikten sonra 2-3 dakika boyunca yükleme ekranında bekletiyor. Daha sonra ilk çember daralmaya başlamadan hemen önce tekrar oyuna dönüyorsunuz. Fortnite oyuncularının tahmin edebileceği gibi o zamana kadar oyuncuların neredeyse yarısı çatışmada ölmüş oluyor.

Yukarıdaki video, MacBook Pro 16" ile kaydedilmiş. Gördüğünüz üzere ilk çember daralmaya başlamadan hemen önce tekrar oyuna giriş sağlayan kişi, oyunla bağlantısını sağladığında, aktif olarak savaşan sadece 53 kişi var. Oyuncu yere indiğindeyse sayı 42’ye düşüyor.

Bu hata hem bazı avantajlara hem de bazı dezavantajlara sahip. İlk çember daralmasına kadar geçen süre, oyuncuların en fazla öldüğü süreçtir. Çatışmaların bol yaşandığı o zamanlarda oyunda olmamak, çoğu kişinin öldüğü o zamanlardan muaf olduğunuz anlamına geliyor fakat dezavantajıysa oyuna girdiğinizde çoğu güzel silah ve kaynaklar toplanmış oluyor. Hata, bilgisayarın yeniden başlatıldıktan sonra oynanan ilk Fortnite oyununda geçerli gibi görünüyor. Bilgisayarın bazı verileri önbelleğe alamamış olmasıysa sorunun nedenlerinden biri olabilir.