Fortnite'ın yeni sezonunda haritada eğlenceli bir detay keşfedildi. Oyuncular, bir uçurumda yer alan "dans etmek yasak" işaretinin önünde dans ederlerse cezalandırılıyorlar.

Epic’in kendini sürekli geliştirerek çok farklı bir seviyeye çıkan oyunu Fortnite, dün resmen yeni bölümüne ve sezonuna kavuşmuştu. “İblis Avcıları” ismini alan 6. Bölüm 1. Sezon, tamamen yeni bir haritadan yeni mekaniklere kadar birçok değişiklik yaparak Battle Royale ve Sıfır İnşa modlarını baştan aşağı değiştirmişti.

Yeni adanın gelişiyle birlikte birçok ilginç bölge ve unsur da oyuna eklenmiş oldu. Bunlardan biri de Fortnite’ın ana elementleriinden olan “dans etmek” ile alakalıydı. Epic Games, haritanın bir bölgesine oyuncuların dans etmemesini söyleyen bir işaret koydu.

İşaretin orada dans edenler cezalandırılıyor

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Tahmin edebileceğiniz gibi maçlar sırasında gezinirken bu işarete rastlayan bir çok oyuncu, dans etmeyin uyarısına rağmen işaretin önünde dans ettiler. Bunun ardından ise oyunun dans edenleri cezalandırdığı keşfedildi.

Öyle ki Fortnite, bu kısma gelip dans edenleri otomatik olarak aşağıya fırlatıyor. İşaretin tam uçurumda yer alması da fırlayan oyuncuların bayağı bir yüksekten yere düşmesine ve tabii ki bu nedenden dolayı ölmesine neden oluyor.

Bu eğlenceli detay, haritada “Tilki Tesisi” ismi verilen bölgenin yakınlarındaki bir uçurumda yer alıyor. Aslında yıllardır haritada bu tarz dans etmemeyi söyleyen işaretler görüyorduk. Ancak ilk kez cezalandırma yöntemi kullanılmaya başladı. İyi ki de olmuş çünkü oyuncuların hoşuna gittiğini ve ortaya komik görüntülerin çıktığını görebiliyoruz.

Fortnite’ın yeni sezonunun tüm ayrıntıları için: