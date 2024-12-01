Fortnite'ın Japonya temalı 6. Bölüm 1. Sezonu "İblis Avcıları" bugün resmen çıkış yaptı. Battle Royale ve Sıfır İnşa modunu baştan aşağı değiştiren sezon hakkında tüm bilmeniz gerekenleri derledik.

Dünyanın en popüler oyunu Fortnite, dün gece düzenlene bir etkinlikle bir ay civarıdır devam eden ve oyunseverleri geçmişe götüren 2. Bölüm Remiks’i resmen tamamladı. 14 milyon kişinin katıldığı büyük ilgi çeken etkinlikte Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice ve Juice Wrld’ün konserlerine yer verildi.

Bugün ise Battle Royale’in yeni bölüm ve sezonu resmen çıkış yaptı. Böylecek sürekli kendini yenilemesiyle rakiplerinden apayrı bir seviyede olan Fortnite, artık 6. bölüme geçmiş oldu. 6. Bölüm 1. Sezon, “İblis Avcıları” olarak adlandırılıyor ve oyunu baştan aşağı değiştiriyor. Gelin yeni neler var bakalım.

6. Bölüm 1. Sezon fragmanı

Tamamen yeni bir harita

Yeni bölüm ve sezonun gelmesiyle harita tamamen değişti. Bu sezonda Japonya teması görüyoruz. Tabii ki bu durum adanın konumlarına da yansıyor. Japon şehirlerinden ormanlarına kadar birçok farklı konum mevcut.

Konumlar arasında Büyük Savaşçı Sahası, Kurbağa Kalesi ve Şogun Şatosu gibi yerler yer alıyor. Her birinde farklı türden avantajları bulabilecekler. Her sezonda olduğu gibi bazılarında öldürebileceğiniz ve eşsiz silahlara ulaşabileceğiniz boss’lar da yer alacak.

Yepyeni silahlar

Bu sezon da Battle Royale ve Sıfır İnşa modlarında yepyeni silahları oyunseverlerle buluşturacak. 6. Bölüm 1. Sezon’da; Holografik Hortum Taarruz Tüfeği, Öfke Taarruz Tüfeği, Gizli İsabetli Hafif Makineli Tüfek, Akın Ateşi, Hafif Makineli Tüfeği, Gözcü Klasik, İkiz Ateş Otomatik Pompalı Tüfek ve Oni Pompalı Tüfeği gibi fütüristik havası olan yeni silahlar görüyoruz.

Bunun dışında isabetliliğiyle dikkat çeken kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatacak yepyeni Tayfun Kılıcı da ekleniyor. Tüm silahlarda artık “Hitscan” olarak adlandırılan anında vurma özelliği yer alacağını belirtelim.

Yeni hareket özellikleri

En büyük değişikliklerden biri oyun sırasındaki hareket mekanikleri olacak. Bu sezonda daha yüksek duvarlara atlama, yüksekten atlama, duvarlarda yürüyerek sıçrama, yükseğe zıplama gibi yeni parkur temelli hareketler de var. Bu da maçları çok daha heyecanlı hâle getirecek. Aynı zamanda yüksekten düşdüğünüzde hasar da kaldırıldı.

Başka neler var?

6. Bölüm 1. Sezon’da bunlar dışında yepyeni karakterler, adanın etrafında dolaşan ve size farklı güçler kazandıracak “Büyücük” isimli canlılar, Rogue motosikleti başta olmak üzere yeni araçlar da karşımıza çıkacak. Ayrıca bir Godzilla iş birliği de var. Bu iş birlik kapsamında adada bir Godzilla boss’u bulunacak. Aynı zamanda oyuncular, “Evrilmiş Godzilla Kıyafeti” isimli skin’i de alabilecek.

İblis Avcıları isimli sezon, bugün itibarıyla oyunculara sunuldu. Fortnite’ı şu anda güncelleyerek yeni sezona ulaşabiliyorsunuz. Tüm detaylar için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz. 6 Aralık’ta ikonik 1. Bölüm’ü geri getirecek OG modunun da geleceğini belirtelim.