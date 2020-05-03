Fornite'ın 3. Sezonuyla Gelecek Değişiklikler Ortaya Çıktı

Battle royale türünün en popüler oyunlarından bir tanesi hatta belki de birincisi olan Fortnite’ın yeni sezonunun kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor. Bu bekleme sürecindeyse yeni sezonla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Son yılların en popüler oyun türlerinden bir tanesi olan ‘battle royale’in en bilinen temsilcilerinden bir tanesi olan Fortnite’ın yeni sezonuna dair bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra başlaması beklenen üçüncü sezonda bazı büyük değişikliklerin yaşanacağı iddia ediliyor.

Oyunun yeni sezonuyla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkaran kişi ise Fortnite’a yönelik içerikleriyle bilinen bir YouTuber olan Tabor Hill. İçeride kaynağı olduğunu iddia eden Hill’in paylaştığı bilgiler arasında en çok dikkat çeken detay, yeni sezonla birlikte oyundaki haritalarda yaşanacak olan büyük değişim.

Fortnite 3. sezon

YouTuber tarafından paylaşılan bilgiye göre Epic Games, oyuna bir nevi yaz teması getirmek için oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani yeni sezonda bir su teması olacak, haritada suyun olduğu konumlar daha fazla olacak ve hatta su altı alanlar dahi eklenecek. Kısacası haritada büyük bir değişikliğin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketin oyuna ekleyeceği bu su teması sadece yüzmek için getirilmiyor. Şirket, ayrıca köpekbalıkları da ekliyor, ancak bunlar oyuncuların sürebilecekleri köpekbalıkları. Yani oyuncular için yeni bir su aracı diyebiliriz.

Bu yeni su temasıyla birlikte oyuna yeni bir Aquaman kostümü de ekleniyor. Bu kostüm, tıpkı sezonki Deadpool kostümünde olduğu gibi oyun içi görevlerle edinilebilecek. Hill, Battle Pass’in içerisinde DC Comics’in yer alacağını söylese de ek olarak başka bir kostümün yer alıp almayacağından bahsetmedi. Kesin olarak bahsedebileceğimiz şey daha fazla Marvel kostümünün yer almayacağı olur.

YouTuber’ın bahsettiği bir değişiklik de ateş şeklinde çevresel hasar oldu. Ancak Hill, bu özellikle ilgili daha fazla detaylı bilgi açıklamadı. Tabii tüm bu bilgilere en azından resmi olarak açıklanana kadar şüpheyle yaklaşmak gerektiğini de söyleyelim.