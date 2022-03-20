Epic Games, Fortnite'ın yeni sezonunun ilk iki haftasından elde edilen gelirlerin işgal altındaki Ukrayna'ya bağışlanacağını açıkladı. Buna ek olarak teknoloji devi Microsoft'un da bu sürece destek vereceği aktarıldı.

Hepimizin bildiği üzere, Rusya geçtiğimiz şubat ayının sonlarına doğru Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemeye başlamıştı. Binlerce insanın ölümüne neden olan bu savaş, tüm dünyanın gündemine oturmuş; milyonlarca insanın, birçok hükümet ve şirketin Ukrayna’ya destek vermesine, Rusya’yı da kınamasına sebebiyet vermişti.

İşgal altındaki Ukrayna’ya birçok yardımın yapıldığını biz de sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’ya milyonlarca dolarlık kripto para yardımı yapıldığı aktarılmıştı. Bunun yanı sıra konaklama hizmeti şirketi Airbnb, internet sağlayıcısı Starlink uydularının sahibi SpaceX gibi farklı sektörlerden birçok şirket Ukrayna’ya yardımcı olacağını duyurmuştu. Şimdi de oyun sektöründeki bir devden bu konuda bir açıklama geldi.

Fortnite’ın tüm gelirleri iki hafta boyunca Ukrayna’ya bağışlanacak

ABD merkezli oyun şirketi Epic Games, dünyaca ünlü oyunu Fortnite’ın bugün piyasaya sürülecek olan yeni sezonunun ilk iki haftasında elde edilecek olan tüm gelirlerin Ukrayna’ya bağışlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre bu hareket, 20 Mart ile 3 Nisan tarihlerini kapsayacak. Ayrıca bağışın, oyun içerisinde gerçek parayla satın alınan savaş biletleri, abonelikler, kozmetik paketler ve daha birçok şeyi içereceği gelen haberler arasında yer alırken V-bucks ile satın alınan ürünlerin gerçek para içermediği için buna dahil olmayacağı vurgulandı.

Buna ek olarak Epic Games, çabanın bir parçası olarak teknoloji devi Microsoft’un da bu süre zarfında Fortnite’ın satıldığı tüm ülkelerde Microsoft Store üzerinden satılan Fortnite içeriklerinden elde edilen net gelirleri destek vermek amacıyla vereceğini, Fortnite gelirlerini taahhüt edeceğini ve bu sebeple daha fazla yardımın yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Ayrıca dev şirket toplanan paraların; Direct Relief, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Dünya Gıda Programı gibi kâr amacı gütmeyen insani yardım kuruluşları vasıtasıyla Ukrayna’ya ulaştırılacağını aktardı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kuruluşun listeye ekleneceğinin açıklamalarda belirtildiğini de es geçmeyelim.